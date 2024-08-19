Рейтинг@Mail.ru
Образовательные учреждения Липецкой области готовы к учебному году - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
13:47 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/obrazovatelnye_uchrezhdeniya-1967061613.html
Образовательные учреждения Липецкой области готовы к учебному году
Образовательные учреждения Липецкой области готовы к учебному году - РИА Новости, 19.08.2024
Образовательные учреждения Липецкой области готовы к учебному году
Учреждения образования Липецкой области прошли финальную проверку и готовы к началу нового учебного года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:47
2024-08-19T13:47
липецкая область
игорь артамонов
строительство
капремонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910809_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98686f0379b60f68c191b044dc678e16.jpg
ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Учреждения образования Липецкой области прошли финальную проверку и готовы к началу нового учебного года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что в рамках подготовки к новому учебному году власти региона проверили около 700 образовательных организаций Липецкой области, в том числе учреждения дополнительного образования. Все они готовы к началу учебного года. В новом учебном году в Липецкой области за парты сядут 130 тысяч школьников, из них 12 тысяч - первоклашки. По словам Артамонова, во всех образовательных учреждениях региона созданы необходимые условия для качественного, комфортного и безопасного обучения детей. "Начало учебного года должно сопровождаться положительными эмоциями. Поэтому профильным организациям нужно подготовиться к началу занятий так, чтобы дети посещали их с удовольствием. Образование сейчас – это то, какой будет наша область завтра", – отметил Артамонов. Он также отметил, что в настоящее время в области идет капитальный ремонт в шести учебных заведениях. На время ремонта школьников распределили в соседние школы. Финансирование работ осуществляется из трех бюджетов: муниципального, регионального и федерального в рамках федпрограммы "Модернизация школьных систем образования". До конца 2026 года власти региона планируют привести в порядок еще 50 образовательных учреждений.
https://ria.ru/20240814/lipetsk-1966244997.html
https://ria.ru/20240812/dorogi-1965789233.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910809_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_21c1ed62ee3f9fd93742e0ae57119edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, строительство, капремонт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Строительство, Капремонт

Образовательные учреждения Липецкой области готовы к учебному году

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Учреждения образования Липецкой области прошли финальную проверку и готовы к началу нового учебного года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что в рамках подготовки к новому учебному году власти региона проверили около 700 образовательных организаций Липецкой области, в том числе учреждения дополнительного образования. Все они готовы к началу учебного года.
Липецк - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские события
14 августа, 18:09
В новом учебном году в Липецкой области за парты сядут 130 тысяч школьников, из них 12 тысяч - первоклашки. По словам Артамонова, во всех образовательных учреждениях региона созданы необходимые условия для качественного, комфортного и безопасного обучения детей.
"Начало учебного года должно сопровождаться положительными эмоциями. Поэтому профильным организациям нужно подготовиться к началу занятий так, чтобы дети посещали их с удовольствием. Образование сейчас – это то, какой будет наша область завтра", – отметил Артамонов.
Он также отметил, что в настоящее время в области идет капитальный ремонт в шести учебных заведениях. На время ремонта школьников распределили в соседние школы. Финансирование работ осуществляется из трех бюджетов: муниципального, регионального и федерального в рамках федпрограммы "Модернизация школьных систем образования".
До конца 2026 года власти региона планируют привести в порядок еще 50 образовательных учреждений.
Липецк - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог
12 августа, 18:38
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСтроительствоКапремонт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала