https://ria.ru/20240819/obrazovatelnye_uchrezhdeniya-1967061613.html
Образовательные учреждения Липецкой области готовы к учебному году
Образовательные учреждения Липецкой области готовы к учебному году - РИА Новости, 19.08.2024
Образовательные учреждения Липецкой области готовы к учебному году
Учреждения образования Липецкой области прошли финальную проверку и готовы к началу нового учебного года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:47
2024-08-19T13:47
2024-08-19T13:47
липецкая область
игорь артамонов
строительство
капремонт
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ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Учреждения образования Липецкой области прошли финальную проверку и готовы к началу нового учебного года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что в рамках подготовки к новому учебному году власти региона проверили около 700 образовательных организаций Липецкой области, в том числе учреждения дополнительного образования. Все они готовы к началу учебного года. В новом учебном году в Липецкой области за парты сядут 130 тысяч школьников, из них 12 тысяч - первоклашки. По словам Артамонова, во всех образовательных учреждениях региона созданы необходимые условия для качественного, комфортного и безопасного обучения детей. "Начало учебного года должно сопровождаться положительными эмоциями. Поэтому профильным организациям нужно подготовиться к началу занятий так, чтобы дети посещали их с удовольствием. Образование сейчас – это то, какой будет наша область завтра", – отметил Артамонов. Он также отметил, что в настоящее время в области идет капитальный ремонт в шести учебных заведениях. На время ремонта школьников распределили в соседние школы. Финансирование работ осуществляется из трех бюджетов: муниципального, регионального и федерального в рамках федпрограммы "Модернизация школьных систем образования". До конца 2026 года власти региона планируют привести в порядок еще 50 образовательных учреждений.
https://ria.ru/20240814/lipetsk-1966244997.html
https://ria.ru/20240812/dorogi-1965789233.html
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РИА Новости
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игорь артамонов, строительство, капремонт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Строительство, Капремонт
ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Учреждения образования Липецкой области прошли финальную проверку и готовы к началу нового учебного года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что в рамках подготовки к новому учебному году власти региона проверили около 700 образовательных организаций Липецкой области, в том числе учреждения дополнительного образования. Все они готовы к началу учебного года.
В новом учебном году в Липецкой области за парты сядут 130 тысяч школьников, из них 12 тысяч - первоклашки. По словам Артамонова, во всех образовательных учреждениях региона созданы необходимые условия для качественного, комфортного и безопасного обучения детей.
"Начало учебного года должно сопровождаться положительными эмоциями. Поэтому профильным организациям нужно подготовиться к началу занятий так, чтобы дети посещали их с удовольствием. Образование сейчас – это то, какой будет наша область завтра", – отметил Артамонов
.
Он также отметил, что в настоящее время в области идет капитальный ремонт в шести учебных заведениях. На время ремонта школьников распределили в соседние школы. Финансирование работ осуществляется из трех бюджетов: муниципального, регионального и федерального в рамках федпрограммы "Модернизация школьных систем образования".
До конца 2026 года власти региона планируют привести в порядок еще 50 образовательных учреждений.