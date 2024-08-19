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Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам - РИА Новости, 19.08.2024
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам
Израиль добивается освобождения максимального числа живых заложников в секторе Газа уже на первом этапе сделки с палестинским движением ХАМАС, заявил в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:56
2024-08-19T20:56
2024-08-19T20:56
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Израиль добивается освобождения максимального числа живых заложников в секторе Газа уже на первом этапе сделки с палестинским движением ХАМАС, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху. В воскресенье канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. "Хочу подчеркнуть, что предпринимаются усилия по освобождению максимального числа живых заложников уже на первом этапе сделки", - говорится в заявлении Нетаньяху по итогам его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Израильский премьер назвал сегодняшнюю встречу с Блинкеном в Иерусалиме "хорошей и важной". "Я высоко ценю усилия США по обеспечению региональной безопасности перед лицом иранской оси ... и то понимание, которое Соединенные Штаты проявили к нашим жизненно важным интересам безопасности", - отметил Нетаньяху.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, израиль, сша, египет, энтони блинкен, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Израиль, США, Египет, Энтони Блинкен, В мире
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам
Нетаньяху: Израиль пытается освободить максимум живых заложников на 1-м этапе