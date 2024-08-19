https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам

Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам - РИА Новости, 19.08.2024

Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам

Израиль добивается освобождения максимального числа живых заложников в секторе Газа уже на первом этапе сделки с палестинским движением ХАМАС, заявил в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:56

2024-08-19T20:56

2024-08-19T20:56

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

биньямин нетаньяху

израиль

сша

египет

энтони блинкен

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Израиль добивается освобождения максимального числа живых заложников в секторе Газа уже на первом этапе сделки с палестинским движением ХАМАС, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху. В воскресенье канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. "Хочу подчеркнуть, что предпринимаются усилия по освобождению максимального числа живых заложников уже на первом этапе сделки", - говорится в заявлении Нетаньяху по итогам его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Израильский премьер назвал сегодняшнюю встречу с Блинкеном в Иерусалиме "хорошей и важной". "Я высоко ценю усилия США по обеспечению региональной безопасности перед лицом иранской оси ... и то понимание, которое Соединенные Штаты проявили к нашим жизненно важным интересам безопасности", - отметил Нетаньяху.

https://ria.ru/20240819/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240818/izrail-1966913468.html

израиль

сша

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, израиль, сша, египет, энтони блинкен, в мире