Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам - РИА Новости, 19.08.2024
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам
Израиль добивается освобождения максимального числа живых заложников в секторе Газа уже на первом этапе сделки с палестинским движением ХАМАС, заявил в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:56
2024-08-19T20:56
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
биньямин нетаньяху
израиль
сша
египет
энтони блинкен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Израиль добивается освобождения максимального числа живых заложников в секторе Газа уже на первом этапе сделки с палестинским движением ХАМАС, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху. В воскресенье канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. "Хочу подчеркнуть, что предпринимаются усилия по освобождению максимального числа живых заложников уже на первом этапе сделки", - говорится в заявлении Нетаньяху по итогам его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Израильский премьер назвал сегодняшнюю встречу с Блинкеном в Иерусалиме "хорошей и важной". "Я высоко ценю усилия США по обеспечению региональной безопасности перед лицом иранской оси ... и то понимание, которое Соединенные Штаты проявили к нашим жизненно важным интересам безопасности", - отметил Нетаньяху.
https://ria.ru/20240819/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240818/izrail-1966913468.html
израиль
сша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, израиль, сша, египет, энтони блинкен, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Израиль, США, Египет, Энтони Блинкен, В мире
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам

Нетаньяху: Израиль пытается освободить максимум живых заложников на 1-м этапе

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Израиль добивается освобождения максимального числа живых заложников в секторе Газа уже на первом этапе сделки с палестинским движением ХАМАС, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху.
В воскресенье канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Хочу подчеркнуть, что предпринимаются усилия по освобождению максимального числа живых заложников уже на первом этапе сделки", - говорится в заявлении Нетаньяху по итогам его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Израильский премьер назвал сегодняшнюю встречу с Блинкеном в Иерусалиме "хорошей и важной".
"Я высоко ценю усилия США по обеспечению региональной безопасности перед лицом иранской оси ... и то понимание, которое Соединенные Штаты проявили к нашим жизненно важным интересам безопасности", - отметил Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Нетаньяху рассказал, как можно вернуть заложников ХАМАС
18 августа, 17:22
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСБиньямин НетаньяхуИзраильСШАЕгипетЭнтони БлинкенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала