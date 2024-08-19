https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967030589.html

Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном

Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном - РИА Новости, 19.08.2024

Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме на фоне возобновившихся переговоров о прекращении огня в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:13

2024-08-19T12:13

2024-08-19T12:13

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сша

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катар

энтони блинкен

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме на фоне возобновившихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщила канцелярия израильского премьера в понедельник. "Началась личная встреча премьер-министра Биньямина Нетанияху с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в офисе премьер-министра в Иерусалиме. После их встречи состоится расширенное заседание", - говорится в сообщении. Блинкен находится с визитом в Израиле для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240819/peregovory-1966978777.html

https://ria.ru/20240818/netanjahu-1966942710.html

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в мире, сша, израиль, катар, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)