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Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном - РИА Новости, 19.08.2024
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12:13 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967030589.html
Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном
Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном - РИА Новости, 19.08.2024
Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме на фоне возобновившихся переговоров о прекращении огня в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:13
2024-08-19T12:13
в мире
сша
израиль
катар
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме на фоне возобновившихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщила канцелярия израильского премьера в понедельник. "Началась личная встреча премьер-министра Биньямина Нетанияху с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в офисе премьер-министра в Иерусалиме. После их встречи состоится расширенное заседание", - говорится в сообщении. Блинкен находится с визитом в Израиле для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240819/peregovory-1966978777.html
https://ria.ru/20240818/netanjahu-1966942710.html
сша
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в мире, сша, израиль, катар, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, США, Израиль, Катар, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Нетаньяху проводит встречу с Блинкеном

Нетаньяху встречается с Блинкеном в Иерусалиме на фоне переговоров по Газе

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме на фоне возобновившихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщила канцелярия израильского премьера в понедельник.
"Началась личная встреча премьер-министра Биньямина Нетанияху с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в офисе премьер-министра в Иерусалиме. После их встречи состоится расширенное заседание", - говорится в сообщении.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на сектор Газа - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Блинкен назвал переговоры с ХАМАС последней возможностью вернуть заложников
08:55
Блинкен находится с визитом в Израиле для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе.
На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных
Вчера, 21:27
 
В миреСШАИзраильКатарЭнтони БлинкенБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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