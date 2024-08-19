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По делу о краже при реализации нацпроекта допросят сотрудников организаций - РИА Новости, 19.08.2024
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03:54 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/natsproekt-1966963664.html
По делу о краже при реализации нацпроекта допросят сотрудников организаций
По делу о краже при реализации нацпроекта допросят сотрудников организаций - РИА Новости, 19.08.2024
По делу о краже при реализации нацпроекта допросят сотрудников организаций
Силовики намерены допросить сотрудников из нескольких организаций по делу о мошенничестве в 2021 году при реализации в России нацпроекта в сфере образования,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:54
2024-08-19T03:54
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Силовики намерены допросить сотрудников из нескольких организаций по делу о мошенничестве в 2021 году при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 50 миллионов рублей при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году. "В рамках расследования будут допрошены в качестве свидетелей сотрудники из нескольких организаций", - сказал собеседник агентства.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
По делу о краже при реализации нацпроекта допросят сотрудников организаций

По делу о краже при реализации нацпроекта допросят сотрудников ряда организаций

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Силовики намерены допросить сотрудников из нескольких организаций по делу о мошенничестве в 2021 году при реализации в России нацпроекта в сфере образования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 50 миллионов рублей при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году.
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"В рамках расследования будут допрошены в качестве свидетелей сотрудники из нескольких организаций", - сказал собеседник агентства.
 
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