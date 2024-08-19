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Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках - РИА Новости, 19.08.2024
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08:23 19.08.2024 (обновлено: 08:56 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/naemniki-1966976399.html
Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках
Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках - РИА Новости, 19.08.2024
Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках
Жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наёмники, в том числе из Франции и Польши. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:23
2024-08-19T08:56
специальная военная операция на украине
россия
курская область
франция
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наёмники, в том числе из Франции и Польши. Ирина из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области. Вместе с матерью она неделю пряталась в погребе дома в своем селе, спасаясь от обстрелов ВСУ. Обе все это время числились пропавшими без вести. "В один из дней, когда мы сидели в погребе, я решила выйти погреться на огород, там у нас лавочка стоит… Я пригляделась и увидела человека в каске… Потом подошел второй следом… У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки", - рассказала она. Ирина отметила, что военные были "вооружены до зубов". По её словам, ей удалось остаться незамеченной наёмниками. "Постепенно отходила ближе в вишне, а у нее ствол дерева ... ничего не растет, просто голый. Я сижу и думаю, может, орех прикрывает, а мама хотела его спилить накануне этих дней. Хорошо, что не спилила, потому что я потихонечку пробежала… Скорее всего, они меня не видели, потому что если бы видели, пошли бы за мной ", - рассказала девушка. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/poiski-1966875286.html
https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html
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353
60
353
60
Жительница курского приграничья об иностранных наемниках
Жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости об иностранных наёмниках, в том числе из Франции и Польши, в их селе. По словам девушки, она едва не столкнулась с "вооруженными до зубов" боевиками на огороде.
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россия, курская область, франция, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Франция, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках

Жительница Поречного: в село заходили иностранные наёмники из Франции и Польши

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наёмники, в том числе из Франции и Польши.
Ирина из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области. Вместе с матерью она неделю пряталась в погребе дома в своем селе, спасаясь от обстрелов ВСУ. Обе все это время числились пропавшими без вести.
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"В один из дней, когда мы сидели в погребе, я решила выйти погреться на огород, там у нас лавочка стоит… Я пригляделась и увидела человека в каске… Потом подошел второй следом… У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки", - рассказала она.
Ирина отметила, что военные были "вооружены до зубов".
По её словам, ей удалось остаться незамеченной наёмниками. "Постепенно отходила ближе в вишне, а у нее ствол дерева ... ничего не растет, просто голый. Я сижу и думаю, может, орех прикрывает, а мама хотела его спилить накануне этих дней. Хорошо, что не спилила, потому что я потихонечку пробежала… Скорее всего, они меня не видели, потому что если бы видели, пошли бы за мной ", - рассказала девушка.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьФранцияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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