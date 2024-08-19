https://ria.ru/20240819/naemniki-1966976399.html

Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках

Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках - РИА Новости, 19.08.2024

Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках

Жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наёмники, в том числе из Франции и Польши. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:23

2024-08-19T08:23

2024-08-19T08:56

специальная военная операция на украине

россия

курская область

франция

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966978632_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1edfc80c214f46e73ed81421813ae97.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наёмники, в том числе из Франции и Польши. Ирина из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области. Вместе с матерью она неделю пряталась в погребе дома в своем селе, спасаясь от обстрелов ВСУ. Обе все это время числились пропавшими без вести. "В один из дней, когда мы сидели в погребе, я решила выйти погреться на огород, там у нас лавочка стоит… Я пригляделась и увидела человека в каске… Потом подошел второй следом… У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки", - рассказала она. Ирина отметила, что военные были "вооружены до зубов". По её словам, ей удалось остаться незамеченной наёмниками. "Постепенно отходила ближе в вишне, а у нее ствол дерева ... ничего не растет, просто голый. Я сижу и думаю, может, орех прикрывает, а мама хотела его спилить накануне этих дней. Хорошо, что не спилила, потому что я потихонечку пробежала… Скорее всего, они меня не видели, потому что если бы видели, пошли бы за мной ", - рассказала девушка. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/poiski-1966875286.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

курская область

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница курского приграничья об иностранных наемниках Жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости об иностранных наёмниках, в том числе из Франции и Польши, в их селе. По словам девушки, она едва не столкнулась с "вооруженными до зубов" боевиками на огороде. 2024-08-19T08:23 true PT2M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, франция, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия