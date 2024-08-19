Рейтинг@Mail.ru
В Италии открылась Международная школа музыкальных наук - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:17 19.08.2024 (обновлено: 17:37 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/muzyka-1967139776.html
В Италии открылась Международная школа музыкальных наук
В Италии открылась Международная школа музыкальных наук - РИА Новости, 19.08.2024
В Италии открылась Международная школа музыкальных наук
"Международная школа музыкальных наук" при участии Российской академии имени Гнесиных открылась в сицилийском городе Эриче, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:17
2024-08-19T17:37
культура
россия
рим
италия
петр капица
сергей рахманинов
юнеско
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967166867_0:98:3071:1825_1920x0_80_0_0_699b0559ae263361ff8b1a06c8df63c8.jpg
РИМ, 19 авг – РИА Новости. "Международная школа музыкальных наук" при участии Российской академии имени Гнесиных открылась в сицилийском городе Эриче, заявила РИА Новости директор Русского дома в Риме Дария Пушкова. Мероприятия фонда "Этторе Майорана" в области журналистики, права, дипломатии, науки в искусстве проходят в городе на протяжении всего года. Здесь в 1982 году три всемирно известных физика - Антонино Дзикики, Петр Капица и Поль Дирак подписали так называемый манифест Эриче, провозгласивший принцип принадлежности науки всему миру и вынесения ее за пределы политических процессов. "Русский дом в Риме давно сотрудничает с Гнесинкой, и мы очень рады тому, что молодые таланты и уже состоявшиеся музыканты из России могут обменяться опытом со студентами и педагогами, приезжающими при нашей поддержке уже второй год подряд в Школу музыкальных наук в Эриче", - сказала Пушкова. В программе заняты более 40 студентов из России, Италии, Китая и Южной Кореи. В этом году музыкальная программа посвящена 100-летию со дня кончины итальянского композитора Джакомо Пуччини. По словам руководителя "Международной школы музыкальных наук" Роберто Джулиани, в рамках проекта состоится 11 концертов: одна их часть, инструментальная, поможет слушателям составить общую музыкальную картину Европы второй половины ХIX - начала ХХ века; вторая, вокальная, раскроет особенности итальянского оперного пения, которое с 2023 года входит в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. "Когда мы узнали, что в город Эриче, где проходят научные конференции, в которых регулярно принимают участие наши ученые разных специальностей, приглашают музыкантов, мы предложили фонд "Этторе Майорана" привлечь к проекту Гнесинскую академию. В прошлом году несколько ее студентов и педагогов всю неделю проводили концерты и мастер-классы, а этом году нам удалось увеличить число студентов до 20, а педагогов – до 4. Они обмениваются опытом, играют ежедневные концерты, как вместе, так и по отдельности", - рассказала Пушкова. Она отметила, что в стенах института Сан-Франческо, где проходят концерты, до сих пор размещена выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова из архивов Национального музея музыки, переведенная на итальянский язык. В программе прозвучат также произведения российских композиторов. Первый концерт при участии студентов из России прошел 15 августа и собрал многочисленные позитивные отклики публики. Следующий концерт педагогов Гнесинской академии состоится 20 августа. Помимо концертов они проведут обучающие мастер-классы для участников школы из разных стран. 22 августа на площади Эриче состоится совместный концерт всех участников этого проекта.
https://ria.ru/20231114/svyazi-1909268280.html
https://ria.ru/20240517/petivystavka-1946595231.html
россия
рим
италия
сицилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967166867_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c27ececc01501d5e1dfd6034ce48300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рим, италия, петр капица, сергей рахманинов, юнеско, новости культуры, сицилия
Культура, Россия, Рим, Италия, Петр Капица, Сергей Рахманинов, ЮНЕСКО, Новости культуры, Сицилия
В Италии открылась Международная школа музыкальных наук

В сицилийском городе Эриче открылась Международная школа музыкальных наук

© Фото : Русский Дом в Риме/Светлана Лисичникова"Международная школа музыкальных наук" при участии Российской академии имени Гнесиных открылась в сицилийском городе Эриче
Международная школа музыкальных наук при участии Российской академии имени Гнесиных открылась в сицилийском городе Эриче - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Русский Дом в Риме/Светлана Лисичникова
"Международная школа музыкальных наук" при участии Российской академии имени Гнесиных открылась в сицилийском городе Эриче
Читать ria.ru в
РИМ, 19 авг – РИА Новости. "Международная школа музыкальных наук" при участии Российской академии имени Гнесиных открылась в сицилийском городе Эриче, заявила РИА Новости директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.
Мероприятия фонда "Этторе Майорана" в области журналистики, права, дипломатии, науки в искусстве проходят в городе на протяжении всего года. Здесь в 1982 году три всемирно известных физика - Антонино Дзикики, Петр Капица и Поль Дирак подписали так называемый манифест Эриче, провозгласивший принцип принадлежности науки всему миру и вынесения ее за пределы политических процессов.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В Италии назвали попытки запретить культурные связи с Россией актом насилия
14 ноября 2023, 02:22
"Русский дом в Риме давно сотрудничает с Гнесинкой, и мы очень рады тому, что молодые таланты и уже состоявшиеся музыканты из России могут обменяться опытом со студентами и педагогами, приезжающими при нашей поддержке уже второй год подряд в Школу музыкальных наук в Эриче", - сказала Пушкова.
В программе заняты более 40 студентов из России, Италии, Китая и Южной Кореи. В этом году музыкальная программа посвящена 100-летию со дня кончины итальянского композитора Джакомо Пуччини. По словам руководителя "Международной школы музыкальных наук" Роберто Джулиани, в рамках проекта состоится 11 концертов: одна их часть, инструментальная, поможет слушателям составить общую музыкальную картину Европы второй половины ХIX - начала ХХ века; вторая, вокальная, раскроет особенности итальянского оперного пения, которое с 2023 года входит в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
"Когда мы узнали, что в город Эриче, где проходят научные конференции, в которых регулярно принимают участие наши ученые разных специальностей, приглашают музыкантов, мы предложили фонд "Этторе Майорана" привлечь к проекту Гнесинскую академию. В прошлом году несколько ее студентов и педагогов всю неделю проводили концерты и мастер-классы, а этом году нам удалось увеличить число студентов до 20, а педагогов – до 4. Они обмениваются опытом, играют ежедневные концерты, как вместе, так и по отдельности", - рассказала Пушкова.
Она отметила, что в стенах института Сан-Франческо, где проходят концерты, до сих пор размещена выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова из архивов Национального музея музыки, переведенная на итальянский язык.
В программе прозвучат также произведения российских композиторов. Первый концерт при участии студентов из России прошел 15 августа и собрал многочисленные позитивные отклики публики. Следующий концерт педагогов Гнесинской академии состоится 20 августа. Помимо концертов они проведут обучающие мастер-классы для участников школы из разных стран. 22 августа на площади Эриче состоится совместный концерт всех участников этого проекта.
Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети
17 мая, 10:22
 
КультураРоссияРимИталияПетр КапицаСергей РахманиновЮНЕСКОНовости культурыСицилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала