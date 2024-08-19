В Италии открылась Международная школа музыкальных наук
В сицилийском городе Эриче открылась Международная школа музыкальных наук
© Фото : Русский Дом в Риме/Светлана Лисичникова"Международная школа музыкальных наук" при участии Российской академии имени Гнесиных открылась в сицилийском городе Эриче
© Фото : Русский Дом в Риме/Светлана Лисичникова
"Международная школа музыкальных наук" при участии Российской академии имени Гнесиных открылась в сицилийском городе Эриче
РИМ, 19 авг – РИА Новости. "Международная школа музыкальных наук" при участии Российской академии имени Гнесиных открылась в сицилийском городе Эриче, заявила РИА Новости директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.
Мероприятия фонда "Этторе Майорана" в области журналистики, права, дипломатии, науки в искусстве проходят в городе на протяжении всего года. Здесь в 1982 году три всемирно известных физика - Антонино Дзикики, Петр Капица и Поль Дирак подписали так называемый манифест Эриче, провозгласивший принцип принадлежности науки всему миру и вынесения ее за пределы политических процессов.
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"Русский дом в Риме давно сотрудничает с Гнесинкой, и мы очень рады тому, что молодые таланты и уже состоявшиеся музыканты из России могут обменяться опытом со студентами и педагогами, приезжающими при нашей поддержке уже второй год подряд в Школу музыкальных наук в Эриче", - сказала Пушкова.
В программе заняты более 40 студентов из России, Италии, Китая и Южной Кореи. В этом году музыкальная программа посвящена 100-летию со дня кончины итальянского композитора Джакомо Пуччини. По словам руководителя "Международной школы музыкальных наук" Роберто Джулиани, в рамках проекта состоится 11 концертов: одна их часть, инструментальная, поможет слушателям составить общую музыкальную картину Европы второй половины ХIX - начала ХХ века; вторая, вокальная, раскроет особенности итальянского оперного пения, которое с 2023 года входит в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
"Когда мы узнали, что в город Эриче, где проходят научные конференции, в которых регулярно принимают участие наши ученые разных специальностей, приглашают музыкантов, мы предложили фонд "Этторе Майорана" привлечь к проекту Гнесинскую академию. В прошлом году несколько ее студентов и педагогов всю неделю проводили концерты и мастер-классы, а этом году нам удалось увеличить число студентов до 20, а педагогов – до 4. Они обмениваются опытом, играют ежедневные концерты, как вместе, так и по отдельности", - рассказала Пушкова.
Она отметила, что в стенах института Сан-Франческо, где проходят концерты, до сих пор размещена выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова из архивов Национального музея музыки, переведенная на итальянский язык.
В программе прозвучат также произведения российских композиторов. Первый концерт при участии студентов из России прошел 15 августа и собрал многочисленные позитивные отклики публики. Следующий концерт педагогов Гнесинской академии состоится 20 августа. Помимо концертов они проведут обучающие мастер-классы для участников школы из разных стран. 22 августа на площади Эриче состоится совместный концерт всех участников этого проекта.