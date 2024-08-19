В Крыму подписали меморандум о развитии музея "Неаполь Скифский"
Митрополит Тихон и Аксенов подписали меморандум о развитии музея в Крыму
© Фото : Аксёнов Z 82/TelegramМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов во время подписания меморандума о разработке концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов во время подписания меморандума о разработке концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов подписали меморандум о разработке концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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"В рамках встречи с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном обсудили вопрос создания автономной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым "Неаполь Скифский" и подписали соответствующий меморандум, который также будет подписан заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Станиславовичем Орешкиным", - написал Аксенов.
Разработку концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе планируется завершить к концу года, затем она будет представлена для согласования президенту России, отметил он. Аксенов выразил надежду, что реализация проекта приведет к появлению одной из ярких достопримечательностей российского Крыма, востребованной у крымчан и туристов.