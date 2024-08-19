Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подписали меморандум о развитии музея "Неаполь Скифский" - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:39 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/muzey-1967081479.html
В Крыму подписали меморандум о развитии музея "Неаполь Скифский"
В Крыму подписали меморандум о развитии музея "Неаполь Скифский" - РИА Новости, 19.08.2024
В Крыму подписали меморандум о развитии музея "Неаполь Скифский"
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов подписали меморандум о разработке концепции развития историко-археологического... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:39
2024-08-19T14:39
симферополь
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967081583_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_a31c89797235ff61b7ad034507cca409.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов подписали меморандум о разработке концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Написал Аксенов в своем Telegram-канале. "В рамках встречи с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном обсудили вопрос создания автономной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым "Неаполь Скифский" и подписали соответствующий меморандум, который также будет подписан заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Станиславовичем Орешкиным", - написал Аксенов. Разработку концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе планируется завершить к концу года, затем она будет представлена для согласования президенту России, отметил он. Аксенов выразил надежду, что реализация проекта приведет к появлению одной из ярких достопримечательностей российского Крыма, востребованной у крымчан и туристов.
https://ria.ru/20240819/sevastopol-1962252421.html
симферополь
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967081583_103:0:1241:853_1920x0_80_0_0_12d260bd416a52a877adfab240fe4782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
симферополь, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Симферополь, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Религия
В Крыму подписали меморандум о развитии музея "Неаполь Скифский"

Митрополит Тихон и Аксенов подписали меморандум о развитии музея в Крыму

© Фото : Аксёнов Z 82/TelegramМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов во время подписания меморандума о разработке концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов во время подписания меморандума о разработке концепции развития историко-археологического музея-заповедника Неаполь Скифский в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Аксёнов Z 82/Telegram
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов во время подписания меморандума о разработке концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов подписали меморандум о разработке концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Написал Аксенов в своем Telegram-канале.
«
"В рамках встречи с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном обсудили вопрос создания автономной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым "Неаполь Скифский" и подписали соответствующий меморандум, который также будет подписан заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Станиславовичем Орешкиным", - написал Аксенов.
Разработку концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе планируется завершить к концу года, затем она будет представлена для согласования президенту России, отметил он. Аксенов выразил надежду, что реализация проекта приведет к появлению одной из ярких достопримечательностей российского Крыма, востребованной у крымчан и туристов.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Символ расцвета России. В Севастополе открылся музей "Новый Херсонес"
Вчера, 08:00
 
РелигияСимферопольРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала