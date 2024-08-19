https://ria.ru/20240819/muzey-1967081479.html

В Крыму подписали меморандум о развитии музея "Неаполь Скифский"

В Крыму подписали меморандум о развитии музея "Неаполь Скифский" - РИА Новости, 19.08.2024

В Крыму подписали меморандум о развитии музея "Неаполь Скифский"

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов подписали меморандум о разработке концепции развития историко-археологического... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:39

2024-08-19T14:39

2024-08-19T14:39

симферополь

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Крыма Сергей Аксенов подписали меморандум о разработке концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Написал Аксенов в своем Telegram-канале. "В рамках встречи с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном обсудили вопрос создания автономной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым "Неаполь Скифский" и подписали соответствующий меморандум, который также будет подписан заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Станиславовичем Орешкиным", - написал Аксенов. Разработку концепции развития историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе планируется завершить к концу года, затем она будет представлена для согласования президенту России, отметил он. Аксенов выразил надежду, что реализация проекта приведет к появлению одной из ярких достопримечательностей российского Крыма, востребованной у крымчан и туристов.

https://ria.ru/20240819/sevastopol-1962252421.html

симферополь

россия

республика крым

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симферополь, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)