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На западе Москвы автомобиль сбил двух несовершеннолетних сестер
На западе Москвы автомобиль сбил двух несовершеннолетних сестер - РИА Новости, 19.08.2024
На западе Москвы автомобиль сбил двух несовершеннолетних сестер
Иномарка сбила двух сестер на Боровском шоссе на западе Москвы, девочки доставлены в больницу, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:06
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Иномарка сбила двух сестер на Боровском шоссе на западе Москвы, девочки доставлены в больницу, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале. "По предварительным данным, на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы водитель автомобиля "Мицубиси" совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть в не установленном для перехода месте", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после ДТП 6-летнюю девочку и ее 17-летнюю сестру доставили в больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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Происшествия, Москва, ДТП, Россия
На западе Москвы автомобиль сбил двух несовершеннолетних сестер
Иномарка сбила двух сестер 6 и 17 лет на Боровском шоссе на западе Москвы