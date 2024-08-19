https://ria.ru/20240819/moskalkova-1967084741.html

Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области

Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила сотрудников своего аппарата для оказания практической помощи жителям Курской... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:47

2024-08-19T14:47

2024-08-19T14:47

россия

курская область

брянская область

татьяна москалькова

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила сотрудников своего аппарата для оказания практической помощи жителям Курской области. Москалькова в своем Telegram-канале написала, что находится на связи с омбудсменом Курской области Владимиров Фирсовым в связи с непростой ситуацией в регионе. "Направляю для оказания практической помощи на месте группу сотрудников моего аппарата", - заявила федеральный омбудсмен. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967081335.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины