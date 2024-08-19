Рейтинг@Mail.ru
Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/moskalkova-1967084741.html
Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области
Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила сотрудников своего аппарата для оказания практической помощи жителям Курской... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:47
2024-08-19T14:47
россия
курская область
брянская область
татьяна москалькова
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила сотрудников своего аппарата для оказания практической помощи жителям Курской области. Москалькова в своем Telegram-канале написала, что находится на связи с омбудсменом Курской области Владимиров Фирсовым в связи с непростой ситуацией в регионе. "Направляю для оказания практической помощи на месте группу сотрудников моего аппарата", - заявила федеральный омбудсмен. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967081335.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области

Сотрудников аппарата Москальковой направили в Курскую область для помощи жителям

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила сотрудников своего аппарата для оказания практической помощи жителям Курской области.
Москалькова в своем Telegram-канале написала, что находится на связи с омбудсменом Курской области Владимиров Фирсовым в связи с непростой ситуацией в регионе.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
8 августа, 11:40
"Направляю для оказания практической помощи на месте группу сотрудников моего аппарата", - заявила федеральный омбудсмен.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
ВС России проводят операцию по уничтожению ВСУ в Курской области
Вчера, 14:35
 
РоссияКурская областьБрянская областьТатьяна МоскальковаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала