https://ria.ru/20240819/moskalkova-1967084741.html
Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области
Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила сотрудников своего аппарата для оказания практической помощи жителям Курской... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:47
2024-08-19T14:47
2024-08-19T14:47
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брянская область
татьяна москалькова
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила сотрудников своего аппарата для оказания практической помощи жителям Курской области. Москалькова в своем Telegram-канале написала, что находится на связи с омбудсменом Курской области Владимиров Фирсовым в связи с непростой ситуацией в регионе. "Направляю для оказания практической помощи на месте группу сотрудников моего аппарата", - заявила федеральный омбудсмен. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
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россия, курская область, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Москалькова направила сотрудников для помощи жителям Курской области
Сотрудников аппарата Москальковой направили в Курскую область для помощи жителям