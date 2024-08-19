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В Приднестровье назвали насыщение Молдавии оружием фактором дестабилизации - РИА Новости, 19.08.2024
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10:40 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/moldaviya-1966999207.html
В Приднестровье назвали насыщение Молдавии оружием фактором дестабилизации
В Приднестровье назвали насыщение Молдавии оружием фактором дестабилизации - РИА Новости, 19.08.2024
В Приднестровье назвали насыщение Молдавии оружием фактором дестабилизации
Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что считает фактором... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:40
2024-08-19T10:40
в мире
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что считает фактором дестабилизации насыщение Молдавии западным оружием. "Мы неоднократно говорили, что насыщение Республики Молдова западным вооружением и техникой, многомилионные инвестиции в ее военный сектор, регулярные совместные учения молдавских военных с контингентами из стран НАТО практически в режиме нон-стоп - это фактор дестабилизации в условиях неурегулированности молдо-приднестровского конфликта, который усиливает напряженность", - сказал Игнатьев. Он также добавил, что в Приднестровье, безусловно, крайне настороженно относятся к данным процессам. По его словам, интеграция Молдавии в евроатлантические структуры, прежде всего НАТО, сопровождается активной милитаризацией. "Любой беспристрастный анализ покажет, что эти процессы уже давно пересекли границы, очерченные конституционным нейтралитетом Республики Молдова. Такими действиями соседнюю республику поставили в своеобразное раздвоенное положение. Поэтому мы наблюдаем попытки молдавских должностных лиц придумывать любые аргументы, желательно пострашнее, чтобы оправдать перед обществом потенциальный отказ от нейтрального статуса как "помехи". Кстати, согласно опросам, нейтралитет страны до сих пор поддерживает большинство населения Молдовы", - отметил Игнатьев. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html
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в мире, молдавия, румыния, сша, виталий игнатьев, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, США, Виталий Игнатьев, Майя Санду, НАТО
В Приднестровье назвали насыщение Молдавии оружием фактором дестабилизации

МИД ПМР назвал насыщение Молдавии западным оружием фактором дестабилизации

© Фото : U.S./ Spc. Joshua LeonardМолдавские военные
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard
Молдавские военные. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что считает фактором дестабилизации насыщение Молдавии западным оружием.
"Мы неоднократно говорили, что насыщение Республики Молдова западным вооружением и техникой, многомилионные инвестиции в ее военный сектор, регулярные совместные учения молдавских военных с контингентами из стран НАТО практически в режиме нон-стоп - это фактор дестабилизации в условиях неурегулированности молдо-приднестровского конфликта, который усиливает напряженность", - сказал Игнатьев.
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Он также добавил, что в Приднестровье, безусловно, крайне настороженно относятся к данным процессам. По его словам, интеграция Молдавии в евроатлантические структуры, прежде всего НАТО, сопровождается активной милитаризацией.
"Любой беспристрастный анализ покажет, что эти процессы уже давно пересекли границы, очерченные конституционным нейтралитетом Республики Молдова. Такими действиями соседнюю республику поставили в своеобразное раздвоенное положение. Поэтому мы наблюдаем попытки молдавских должностных лиц придумывать любые аргументы, желательно пострашнее, чтобы оправдать перед обществом потенциальный отказ от нейтрального статуса как "помехи". Кстати, согласно опросам, нейтралитет страны до сих пор поддерживает большинство населения Молдовы", - отметил Игнатьев.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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