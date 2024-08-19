https://ria.ru/20240819/moldavija-1967203714.html
Эксперт раскритиковал политику молдавских властей
Эксперт раскритиковал политику молдавских властей - РИА Новости, 19.08.2024
Эксперт раскритиковал политику молдавских властей
Партия власти Молдавии, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, нанесла сильный удар по культуре, истории и традициям молдаван, заявил РИА... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T23:38
2024-08-19T23:38
2024-08-19T23:38
в мире
молдавия
румыния
россия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Партия власти Молдавии, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, нанесла сильный удар по культуре, истории и традициям молдаван, заявил РИА Новости глава общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует, в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Чолаку "грубым вмешательством в том числе и во внутренние дела Молдавии". Оппозиция Молдавии внесла в парламент законодательную инициативу о сохранении молдавской идентичности, однако правящая в республике партия "Действие и солидарность" (ПДС) отклонила этот законопроект. "ПДС под руководством президента Санду ведет беспощадную борьбу с подавляющим большинством граждан страны. Ситуация в Молдавии намного сложнее, чем просто дискриминация по национальному признаку. Если рассматривать ситуацию с точки зрения национальных сообществ, то больше всех страдают молдаване. У них власть пытается отобрать язык, культуру, историю и традиции, а также право на самоидентификацию", - сказал Тулянцев. По мнению эксперта, Молдавия является многонациональной страной с богатым мультикультурным обществом, а использование понятия "национальное меньшинство" играет деструктивную роль, разделяя общество. "Это понятие вредно для нашего общества и является одним из инструментов власти для его разделения", – добавил он. Тулянцев выразил обеспокоенность тем, что такие действия властей могут привести к углублению раскола в обществе и к утрате национальной идентичности молдаван. В течение последних тридцати лет в школах Молдавии изучают предмет "История румын", хотя неоднократно предпринимались попытки ввести курс "История Молдавии" или интегрированный курс, который бы охватывал события, происходившие на территории республики. В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в Конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией. По данным соцопросов, большинство жителей Молдавии против объединения с Румынией. Согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, только 8% избирателей поддержали бы президента, стремящегося к объединению.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240814/moldaviya-1966167903.html
https://ria.ru/20240602/moldaviya-1950031853.html
молдавия
румыния
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду
Эксперт раскритиковал политику молдавских властей
Эксперт: партия Санду отбирает язык, культуру, историю и традиции молдаван
КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Партия власти Молдавии, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, нанесла сильный удар по культуре, истории и традициям молдаван, заявил РИА Новости глава общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.
Ранее премьер Румынии
Марчел Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует, в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
назвала заявление Чолаку "грубым вмешательством в том числе и во внутренние дела Молдавии". Оппозиция Молдавии внесла в парламент законодательную инициативу о сохранении молдавской идентичности, однако правящая в республике партия "Действие и солидарность" (ПДС) отклонила этот законопроект.
"ПДС под руководством президента Санду ведет беспощадную борьбу с подавляющим большинством граждан страны. Ситуация в Молдавии намного сложнее, чем просто дискриминация по национальному признаку. Если рассматривать ситуацию с точки зрения национальных сообществ, то больше всех страдают молдаване. У них власть пытается отобрать язык, культуру, историю и традиции, а также право на самоидентификацию", - сказал Тулянцев.
По мнению эксперта, Молдавия является многонациональной страной с богатым мультикультурным обществом, а использование понятия "национальное меньшинство" играет деструктивную роль, разделяя общество.
"Это понятие вредно для нашего общества и является одним из инструментов власти для его разделения", – добавил он.
Тулянцев выразил обеспокоенность тем, что такие действия властей могут привести к углублению раскола в обществе и к утрате национальной идентичности молдаван.
В течение последних тридцати лет в школах Молдавии изучают предмет "История румын", хотя неоднократно предпринимались попытки ввести курс "История Молдавии" или интегрированный курс, который бы охватывал события, происходившие на территории республики.
В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в Конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией. По данным соцопросов, большинство жителей Молдавии против объединения с Румынией. Согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, только 8% избирателей поддержали бы президента, стремящегося к объединению.