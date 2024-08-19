https://ria.ru/20240819/moldavija-1967203714.html

Эксперт раскритиковал политику молдавских властей

Эксперт раскритиковал политику молдавских властей - РИА Новости, 19.08.2024

Эксперт раскритиковал политику молдавских властей

Партия власти Молдавии, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, нанесла сильный удар по культуре, истории и традициям молдаван, заявил РИА... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:38

2024-08-19T23:38

2024-08-19T23:38

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КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Партия власти Молдавии, неформальным лидером которой является президент Майя Санду, нанесла сильный удар по культуре, истории и традициям молдаван, заявил РИА Новости глава общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует, в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Чолаку "грубым вмешательством в том числе и во внутренние дела Молдавии". Оппозиция Молдавии внесла в парламент законодательную инициативу о сохранении молдавской идентичности, однако правящая в республике партия "Действие и солидарность" (ПДС) отклонила этот законопроект. "ПДС под руководством президента Санду ведет беспощадную борьбу с подавляющим большинством граждан страны. Ситуация в Молдавии намного сложнее, чем просто дискриминация по национальному признаку. Если рассматривать ситуацию с точки зрения национальных сообществ, то больше всех страдают молдаване. У них власть пытается отобрать язык, культуру, историю и традиции, а также право на самоидентификацию", - сказал Тулянцев. По мнению эксперта, Молдавия является многонациональной страной с богатым мультикультурным обществом, а использование понятия "национальное меньшинство" играет деструктивную роль, разделяя общество. "Это понятие вредно для нашего общества и является одним из инструментов власти для его разделения", – добавил он. Тулянцев выразил обеспокоенность тем, что такие действия властей могут привести к углублению раскола в обществе и к утрате национальной идентичности молдаван. В течение последних тридцати лет в школах Молдавии изучают предмет "История румын", хотя неоднократно предпринимались попытки ввести курс "История Молдавии" или интегрированный курс, который бы охватывал события, происходившие на территории республики. В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в Конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией. По данным соцопросов, большинство жителей Молдавии против объединения с Румынией. Согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, только 8% избирателей поддержали бы президента, стремящегося к объединению.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240814/moldaviya-1966167903.html

https://ria.ru/20240602/moldaviya-1950031853.html

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в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду