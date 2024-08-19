https://ria.ru/20240819/moldavija-1967056206.html

Шор призвал отказаться от курса Молдавии в ЕС

Шор призвал отказаться от курса Молдавии в ЕС - РИА Новости, 19.08.2024

Шор призвал отказаться от курса Молдавии в ЕС

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в резком увеличении государственного долга страны и призвал к... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:25

2024-08-19T13:25

2024-08-19T13:25

в мире

молдавия

кишинев

россия

илан шор

майя санду

евросоюз

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 19 авг – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в резком увеличении государственного долга страны и призвал к отказу от курса в ЕС. По данным молдавского минфина, общий государственный долг республики в первом полугодии 2024 года вырос на 3,03 миллиарда леев (приблизительно 167,3 миллиона долларов) и достиг нового рекордного максимума в 107,04 миллиарда леев (приблизительно 5,89 миллиарда долларов). "Госдолг за время правления Санду вырос как на дрожжах. Наши дети и внуки уже должны миллионы евро по кредитам Майи, наемного менеджера Запада. А западные кредиторы диктуют нашей стране свои условия, втягивая ее в войну", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик отметил, что для прекращения наращивания долгов Кишинев нужно наладить партнерство с Россией и странами ЕАЭС, которые, по его словам, готовы инвестировать в Молдавию. Шор призвал граждан голосовать против вступления в Европейский Союз на референдуме 20 октября, чтобы освободить страну от долговой зависимости и выбрать путь развития без внешнего давления. Лидер блока "Победа" считает, что Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.-0-

https://ria.ru/20240612/shor-1952453857.html

https://ria.ru/20240623/shor-1954862494.html

https://ria.ru/20240706/moldaviya-1957855642.html

молдавия

кишинев

россия

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в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз