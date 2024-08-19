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Мишустин подчеркнул важность расширения целевого набора в российские вузы - РИА Новости, 19.08.2024
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10:55 19.08.2024 (обновлено: 10:58 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/mishustin-1967004425.html
Мишустин подчеркнул важность расширения целевого набора в российские вузы
Мишустин подчеркнул важность расширения целевого набора в российские вузы - РИА Новости, 19.08.2024
Мишустин подчеркнул важность расширения целевого набора в российские вузы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности расширения набора на целевое обучение в российские вузы, отметив, что по 20 наиболее востребованным... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:55
2024-08-19T10:58
общество
россия
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности расширения набора на целевое обучение в российские вузы, отметив, что по 20 наиболее востребованным направлениям число мест увеличилось на 10%. Вопрос о ходе приемной кампании в высшие учебные заведения рассматривался в понедельник на совещании Мишустина с вице-премьерами. Глава кабмина отметил, что зачисление на бюджетные места уже закончено. "Важно очень, что почти три четверти из них переданы в университеты российских субъектов. Расширен набор и на целевое обучение. Это очень хорошая возможность для многих студентов получать высшее образование, перспективную профессию и, что важно, сразу гарантированно устроиться на работу после выпуска. Квоты эти формируются на основании заявок регионов по нескольким сотням направлений. Более чем по 20 из них - по самым востребованным, инженерным - число мест нарастили на 10%", - заявил Мишустин. Премьер упомянул, что в этом году действует новый механизм приема - через цифровую платформу "Работа в России", где работодатели размещают свои предложения, а абитуриенты могут изучить их и подать заявление в соответствующий вуз. Глава кабмина также попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко подробнее рассказать о ходе приемной кампании.
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общество, россия, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Навигатор абитуриента
Мишустин подчеркнул важность расширения целевого набора в российские вузы

Мишустин заявил о важности расширения набора на целевое обучение в вузы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности расширения набора на целевое обучение в российские вузы, отметив, что по 20 наиболее востребованным направлениям число мест увеличилось на 10%.
Вопрос о ходе приемной кампании в высшие учебные заведения рассматривался в понедельник на совещании Мишустина с вице-премьерами. Глава кабмина отметил, что зачисление на бюджетные места уже закончено.
«
"Важно очень, что почти три четверти из них переданы в университеты российских субъектов. Расширен набор и на целевое обучение. Это очень хорошая возможность для многих студентов получать высшее образование, перспективную профессию и, что важно, сразу гарантированно устроиться на работу после выпуска. Квоты эти формируются на основании заявок регионов по нескольким сотням направлений. Более чем по 20 из них - по самым востребованным, инженерным - число мест нарастили на 10%", - заявил Мишустин.
Премьер упомянул, что в этом году действует новый механизм приема - через цифровую платформу "Работа в России", где работодатели размещают свои предложения, а абитуриенты могут изучить их и подать заявление в соответствующий вуз. Глава кабмина также попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко подробнее рассказать о ходе приемной кампании.
Приемная кампания в московских вузах - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места
4 августа, 12:18
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинДмитрий ЧернышенкоНавигатор абитуриента
 
 
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