https://ria.ru/20240819/minomety-1966962259.html
Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке
Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.08.2024
Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке
Расчеты минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ударили по району сосредоточения ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:07
2024-08-19T03:07
2024-08-19T03:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851622089_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_11019ebe5e7468479ce58ed310cbe406.jpg
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Расчеты минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ударили по району сосредоточения ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "По данным разведки группировки войск "Запад" на одном из участков выявлено наращивание сил ВСУ. Расчёты 120-миллиметровых минометов подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений в ночное время выдвинулись на рубеж открытия огня", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что минометные расчеты создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. "Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь. При выполнении огневых задач расчёты 120-мм минометов уничтожили блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240818/tsekh-1966879176.html
https://ria.ru/20231215/razvedka-1915940851.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851622089_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_25804892a149752399e413da0ff26969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке
Минометчики группировки "Запад" атаковали район скопления ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Расчеты минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ударили по району сосредоточения ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"По данным разведки группировки войск "Запад" на одном из участков выявлено наращивание сил ВСУ. Расчёты 120-миллиметровых минометов подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений в ночное время выдвинулись на рубеж открытия огня", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что минометные расчеты создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.
"Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь. При выполнении огневых задач расчёты 120-мм минометов уничтожили блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.