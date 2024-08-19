https://ria.ru/20240819/minomety-1966962259.html

Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке

Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.08.2024

Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке

Расчеты минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ударили по району сосредоточения ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T03:07

2024-08-19T03:07

2024-08-19T03:07

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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Расчеты минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ударили по району сосредоточения ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "По данным разведки группировки войск "Запад" на одном из участков выявлено наращивание сил ВСУ. Расчёты 120-миллиметровых минометов подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений в ночное время выдвинулись на рубеж открытия огня", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что минометные расчеты создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. "Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь. При выполнении огневых задач расчёты 120-мм минометов уничтожили блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240818/tsekh-1966879176.html

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