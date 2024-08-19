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Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.08.2024
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Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке
Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 19.08.2024
Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке
Расчеты минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ударили по району сосредоточения ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:07
2024-08-19T03:07
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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Расчеты минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ударили по району сосредоточения ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "По данным разведки группировки войск "Запад" на одном из участков выявлено наращивание сил ВСУ. Расчёты 120-миллиметровых минометов подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений в ночное время выдвинулись на рубеж открытия огня", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что минометные расчеты создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. "Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь. При выполнении огневых задач расчёты 120-мм минометов уничтожили блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240818/tsekh-1966879176.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты минометов атаковали район скопления ВСУ на Купянском участке

Минометчики группировки "Запад" атаковали район скопления ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Расчеты минометов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ударили по району сосредоточения ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"По данным разведки группировки войск "Запад" на одном из участков выявлено наращивание сил ВСУ. Расчёты 120-миллиметровых минометов подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений в ночное время выдвинулись на рубеж открытия огня", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что минометные расчеты создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.
"Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь. При выполнении огневых задач расчёты 120-мм минометов уничтожили блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
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