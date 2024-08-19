https://ria.ru/20240819/minoborony-1967080978.html

Группировка "Север" уничтожает диверсантов ВСУ южнее Скрылевки и Шептуховки

Группировка "Север" уничтожает диверсантов ВСУ южнее Скрылевки и Шептуховки - РИА Новости, 19.08.2024

Группировка "Север" уничтожает диверсантов ВСУ южнее Скрылевки и Шептуховки

Подразделения группировки российских войск "Север" выявляют и уничтожают диверсионные группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, южнее... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:33

2024-08-19T14:33

2024-08-19T14:33

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" выявляют и уничтожают диверсионные группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)