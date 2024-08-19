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Группировка "Север" уничтожает диверсантов ВСУ южнее Скрылевки и Шептуховки
Группировка "Север" уничтожает диверсантов ВСУ южнее Скрылевки и Шептуховки - РИА Новости, 19.08.2024
Группировка "Север" уничтожает диверсантов ВСУ южнее Скрылевки и Шептуховки
Подразделения группировки российских войск "Север" выявляют и уничтожают диверсионные группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, южнее... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:33
2024-08-19T14:33
2024-08-19T14:33
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" выявляют и уничтожают диверсионные группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожает диверсантов ВСУ южнее Скрылевки и Шептуховки
Минобороны: ВС России уничтожают диверсионные группы ВСУ в Курской области