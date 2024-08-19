https://ria.ru/20240819/minoborony-1967078595.html
ВСУ за все время боев в Курской области потеряли почти четыре тысячи солдат
ВСУ за все время боев в Курской области потеряли почти четыре тысячи солдат - РИА Новости, 19.08.2024
ВСУ за все время боев в Курской области потеряли почти четыре тысячи солдат
Украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:26
2024-08-19T14:26
2024-08-19T15:31
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, сообщило Министерство обороны России."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров", — говорится в заявлении.Кроме того, ВСУ лишились: Российские военные отразили три штурмовые атаки в направлении сел Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Там войска противника потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек. Четырех украинских военнослужащих взяли в плен, отметили в Минобороны. Уточняется, что армия также поразила скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.Подразделения группировки "Север" ведут разведывательные действия по уничтожению в лесных массивах украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее Скрылевки и Шептуховки, указали в министерстве. Помимо этого, российские войска ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Басовки, Ворожбы, Кружка, Мирополья, Новой Сечи и Садков в Сумской области, добавили в ведомстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Удар по скоплению живой силы и техники ВСУ
Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны и показало видео
2024-08-19T14:26
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Безопасность
ВСУ за все время боев в Курской области потеряли почти четыре тысячи солдат
МО РФ: ВСУ за все время боев в Курской области потеряли до 3,8 тысячи солдат
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, сообщило Министерство обороны России
.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров", — говорится в заявлении.
Кроме того, ВСУ
лишились:
- 281 боевой бронированной машины;
- 123 автомобилей;
- 27 артиллерийских орудий;
- пяти установок ЗРК;
- семи пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе трех РСЗО HIMARS и одной MLRS;
- пяти станций радиоэлектронной борьбы;
- четырех единиц инженерной техники, в том числе двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77.
Российские военные отразили три штурмовые атаки в направлении сел Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Там войска противника потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек. Четырех украинских военнослужащих взяли в плен, отметили в Минобороны.
Уточняется, что армия также поразила скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.
Подразделения группировки "Север" ведут разведывательные действия по уничтожению в лесных массивах украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее Скрылевки и Шептуховки, указали в министерстве.
Помимо этого, российские войска ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Басовки, Ворожбы, Кружка, Мирополья, Новой Сечи и Садков в Сумской области
, добавили в ведомстве.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
В Курской, Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.