https://ria.ru/20240819/minoborony-1967056774.html

Российские бойцы уничтожили до 170 солдат ВСУ в Харьковской области

Российские бойцы уничтожили до 170 солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.08.2024

Российские бойцы уничтожили до 170 солдат ВСУ в Харьковской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:27

2024-08-19T13:27

2024-08-19T13:27

специальная военная операция на украине

волчанск

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Старица, Охримовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в МО РФ.Кроме того, российская группировка уничтожила склад беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

волчанск

россия

харьковская область

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волчанск, россия, харьковская область, вооруженные силы украины