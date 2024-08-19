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Российские бойцы уничтожили до 170 солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/minoborony-1967056774.html
Российские бойцы уничтожили до 170 солдат ВСУ в Харьковской области
Российские бойцы уничтожили до 170 солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.08.2024
Российские бойцы уничтожили до 170 солдат ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:27
2024-08-19T13:27
специальная военная операция на украине
волчанск
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Старица, Охримовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в МО РФ.Кроме того, российская группировка уничтожила склад беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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волчанск, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы уничтожили до 170 солдат ВСУ в Харьковской области

Минобороны: Киев потерял до 170 солдат у Старицы, Охримовки и Волчанска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Старица, Охримовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в МО РФ.
Кроме того, российская группировка уничтожила склад беспилотных летательных аппаратов.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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