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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 19.08.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила две контратаки, Киев потерял до 535 военнослужащих и два танка, РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:17
2024-08-19T13:17
2024-08-19T13:23
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила две контратаки, Киев потерял до 535 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Глушковка Харьковской области, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, российская группировка отразила две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны."Противник потерял до 535 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин "Казак", пять пикапов, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - добавили в МО РФ.Также уничтожены семь складов боеприпасов, подчеркнули в ведомстве
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции
Минобороны: ВСУ потеряли до 535 военных в зоне ответственности "Запада"