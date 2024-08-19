https://ria.ru/20240819/minoborony-1967052444.html

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 19.08.2024

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:14

2024-08-19T13:14

2024-08-19T13:22

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, сообщило Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск ... нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства."ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика