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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 19.08.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:14
2024-08-19T13:14
2024-08-19T13:22
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, сообщило Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск ... нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства."ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне ответственности "Юга"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск ... нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
"ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.