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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 19.08.2024
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13:14 19.08.2024 (обновлено: 13:22 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/minoborony-1967052444.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 19.08.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:14
2024-08-19T13:22
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, сообщило Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск ... нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства."ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск ... нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
"ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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