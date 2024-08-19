https://ria.ru/20240819/mid-1967108817.html

МИД России пригрозил Британии расширением "стоп-листа"

МИД России пригрозил Британии расширением "стоп-листа" - РИА Новости, 19.08.2024

МИД России пригрозил Британии расширением "стоп-листа"

Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена, заявили в российском МИД. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:58

2024-08-19T15:58

2024-08-19T15:58

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена, заявили в российском МИД. "Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебную линию Лондона будет продолжена", - говорится в сообщении. В российском МИД также ввели персональные санкции в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, подчеркнув, что включенным в "стоп-лист" представителям аналитических структур запрещен въезд в РФ.

https://ria.ru/20240815/velikobritanija-1966337190.html

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лондон, россия, в мире