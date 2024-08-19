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МИД России пригрозил Британии расширением "стоп-листа"
МИД России пригрозил Британии расширением "стоп-листа" - РИА Новости, 19.08.2024
МИД России пригрозил Британии расширением "стоп-листа"
Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена, заявили в российском МИД. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:58
2024-08-19T15:58
2024-08-19T15:58
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена, заявили в российском МИД. "Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебную линию Лондона будет продолжена", - говорится в сообщении. В российском МИД также ввели персональные санкции в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, подчеркнув, что включенным в "стоп-лист" представителям аналитических структур запрещен въезд в РФ.
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лондон, россия, в мире
МИД России пригрозил Британии расширением "стоп-листа"
МИД РФ: расширение "стоп-листа" в ответ на действия Британии продолжится
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена, заявили в российском МИД.
"Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебную линию Лондона будет продолжена", - говорится в сообщении.
В российском МИД также ввели персональные санкции в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, подчеркнув, что включенным в "стоп-лист" представителям аналитических структур запрещен въезд в РФ.