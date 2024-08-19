https://ria.ru/20240819/mi-28-1967091836.html
Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
Экипаж ударного вертолета Ми-28 уничтожил военнослужащих и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:06
2024-08-19T15:06
2024-08-19T15:06
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-28 уничтожил военнослужащих и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар наносился управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены. "После применения авиационных средств поражения, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Удар по скоплению живой силы и техники ВСУ
Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны и показало видео
2024-08-19T15:06
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области
МО РФ: экипаж Ми-28 уничтожил военных и бронетехнику ВСУ в курском приграничье