https://ria.ru/20240819/mi-28-1967091836.html

Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипаж ударного вертолета Ми-28 уничтожил военнослужащих и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:06

2024-08-19T15:06

2024-08-19T15:06

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-28 уничтожил военнослужащих и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар наносился управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены. "После применения авиационных средств поражения, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Удар по скоплению живой силы и техники ВСУ Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны и показало видео 2024-08-19T15:06 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм