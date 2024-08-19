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Свыше 1,6 тысячи рабочих мест создано благодаря поддержке ФРП Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024
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18:47 19.08.2024
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Свыше 1,6 тысячи рабочих мест создано благодаря поддержке ФРП Подмосковья
Свыше 1,6 тысячи рабочих мест создано благодаря поддержке ФРП Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024
Свыше 1,6 тысячи рабочих мест создано благодаря поддержке ФРП Подмосковья
Более 1,6 тысячи рабочих мест было создано в рамках почти 50 инвестпроектов, которые поддержал Фонд развития промышленности (ФРП) Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:47
2024-08-19T18:47
московская область (подмосковье)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 1,6 тысячи рабочих мест было создано в рамках почти 50 инвестпроектов, которые поддержал Фонд развития промышленности (ФРП) Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В регионе успешно реализовано уже 47 проектов при поддержке Фонда развития промышленности Подмосковья. Общая сумма льготных займов в рамках этих проектов составила более 3,3 миллиарда рублей, а объем инвестиций – 11,4 миллиарда рублей", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что так компании создали новые места для 1,6 тысячи жителей региона. Директор Фонда развития промышленности Подмосковья Павел Ильин отметил, что учреждение предлагает востребованные и эффективные инструменты поддержки промышленным предприятиям для развития и расширения действующих производств или создания новых проектов. Специалисты фонда оказывают поддержку в подготовке необходимых документов и оформлении заявок на финансирование.
https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967062551.html
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московская область (подмосковье), фонд развития промышленности
Московская область (Подмосковье), Фонд развития промышленности
Свыше 1,6 тысячи рабочих мест создано благодаря поддержке ФРП Подмосковья

Свыше 1,6 тысячи рабочих мест создано благодаря поддержке ФРП Подмосковья

© Фото : официальный сайт города КоролевГород Королев, Московская область
Город Королев, Московская область - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : официальный сайт города Королев
Город Королев, Московская область. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 1,6 тысячи рабочих мест было создано в рамках почти 50 инвестпроектов, которые поддержал Фонд развития промышленности (ФРП) Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В регионе успешно реализовано уже 47 проектов при поддержке Фонда развития промышленности Подмосковья. Общая сумма льготных займов в рамках этих проектов составила более 3,3 миллиарда рублей, а объем инвестиций – 11,4 миллиарда рублей", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что так компании создали новые места для 1,6 тысячи жителей региона.
Директор Фонда развития промышленности Подмосковья Павел Ильин отметил, что учреждение предлагает востребованные и эффективные инструменты поддержки промышленным предприятиям для развития и расширения действующих производств или создания новых проектов. Специалисты фонда оказывают поддержку в подготовке необходимых документов и оформлении заявок на финансирование.
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Московская область (Подмосковье)Фонд развития промышленности
 
 
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