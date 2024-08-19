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Свыше 1,6 тысячи рабочих мест создано благодаря поддержке ФРП Подмосковья

Свыше 1,6 тысячи рабочих мест создано благодаря поддержке ФРП Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024

Свыше 1,6 тысячи рабочих мест создано благодаря поддержке ФРП Подмосковья

Более 1,6 тысячи рабочих мест было создано в рамках почти 50 инвестпроектов, которые поддержал Фонд развития промышленности (ФРП) Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:47

2024-08-19T18:47

2024-08-19T18:47

московская область (подмосковье)

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 1,6 тысячи рабочих мест было создано в рамках почти 50 инвестпроектов, которые поддержал Фонд развития промышленности (ФРП) Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В регионе успешно реализовано уже 47 проектов при поддержке Фонда развития промышленности Подмосковья. Общая сумма льготных займов в рамках этих проектов составила более 3,3 миллиарда рублей, а объем инвестиций – 11,4 миллиарда рублей", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что так компании создали новые места для 1,6 тысячи жителей региона. Директор Фонда развития промышленности Подмосковья Павел Ильин отметил, что учреждение предлагает востребованные и эффективные инструменты поддержки промышленным предприятиям для развития и расширения действующих производств или создания новых проектов. Специалисты фонда оказывают поддержку в подготовке необходимых документов и оформлении заявок на финансирование.

https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967062551.html

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московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), фонд развития промышленности