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Россия и Азербайджан подписали меморандум по низкоуглеродному развитию - РИА Новости, 19.08.2024
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17:29 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/memorandum--1967143349.html
Россия и Азербайджан подписали меморандум по низкоуглеродному развитию
Россия и Азербайджан подписали меморандум по низкоуглеродному развитию - РИА Новости, 19.08.2024
Россия и Азербайджан подписали меморандум по низкоуглеродному развитию
Россия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:29
2024-08-19T17:29
россия
азербайджан
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития. С российской стороны документ подписал министр экономического развития России Максим Решетников, с азербайджанской – министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. "Страны договорились обмениваться лучшими практиками в сфере устойчивого и "зеленого" финансирования, в области сокращения выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности и адаптации к изменениям климата, а также делиться опытом внедрения и функционирования механизмов углеродного регулирования, участия в добровольных углеродных рынках и биржевой торговле углеродными единицами", - говорится в сообщении. В Минэкономразвития также отметили, что документ призван создать между двумя странами благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества в области изменения климата и низкоуглеродного развития По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, меморандум открывает странам возможность запускать совместные климатические проекты и исследования по повышению поглощения парниковых газов и сокращению промышленных выбросов. "Новый документ позволит нашим странам внедрять совместные технологии с низкими, нулевыми и отрицательными выбросами парниковых газов, включая технологии улавливания, использования и хранения углерода, технологии возобновляемых и других низкоэмиссионных источников энергии, водородные технологии", - прокомментировал он.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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россия, азербайджан, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Россия, Азербайджан, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
Россия и Азербайджан подписали меморандум по низкоуглеродному развитию

РФ и Азербайджан подписали меморандум по климату и низкоуглеродному развитию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития.
С российской стороны документ подписал министр экономического развития России Максим Решетников, с азербайджанской – министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.
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"Страны договорились обмениваться лучшими практиками в сфере устойчивого и "зеленого" финансирования, в области сокращения выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности и адаптации к изменениям климата, а также делиться опытом внедрения и функционирования механизмов углеродного регулирования, участия в добровольных углеродных рынках и биржевой торговле углеродными единицами", - говорится в сообщении.
В Минэкономразвития также отметили, что документ призван создать между двумя странами благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества в области изменения климата и низкоуглеродного развития
По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, меморандум открывает странам возможность запускать совместные климатические проекты и исследования по повышению поглощения парниковых газов и сокращению промышленных выбросов. "Новый документ позволит нашим странам внедрять совместные технологии с низкими, нулевыми и отрицательными выбросами парниковых газов, включая технологии улавливания, использования и хранения углерода, технологии возобновляемых и других низкоэмиссионных источников энергии, водородные технологии", - прокомментировал он.
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