https://ria.ru/20240819/memorandum--1967143349.html

Россия и Азербайджан подписали меморандум по низкоуглеродному развитию

Россия и Азербайджан подписали меморандум по низкоуглеродному развитию - РИА Новости, 19.08.2024

Россия и Азербайджан подписали меморандум по низкоуглеродному развитию

Россия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:29

2024-08-19T17:29

2024-08-19T17:29

россия

азербайджан

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития. С российской стороны документ подписал министр экономического развития России Максим Решетников, с азербайджанской – министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. "Страны договорились обмениваться лучшими практиками в сфере устойчивого и "зеленого" финансирования, в области сокращения выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности и адаптации к изменениям климата, а также делиться опытом внедрения и функционирования механизмов углеродного регулирования, участия в добровольных углеродных рынках и биржевой торговле углеродными единицами", - говорится в сообщении. В Минэкономразвития также отметили, что документ призван создать между двумя странами благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества в области изменения климата и низкоуглеродного развития По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, меморандум открывает странам возможность запускать совместные климатические проекты и исследования по повышению поглощения парниковых газов и сокращению промышленных выбросов. "Новый документ позволит нашим странам внедрять совместные технологии с низкими, нулевыми и отрицательными выбросами парниковых газов, включая технологии улавливания, использования и хранения углерода, технологии возобновляемых и других низкоэмиссионных источников энергии, водородные технологии", - прокомментировал он.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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россия

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россия, азербайджан, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире