https://ria.ru/20240819/mchs-1967108031.html

Из Курской области за сутки эвакуировали более 650 человек

Из Курской области за сутки эвакуировали более 650 человек - РИА Новости, 19.08.2024

Из Курской области за сутки эвакуировали более 650 человек

За сутки из Курской области в ходе эвакуации уехали более 650 человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:55

2024-08-19T15:55

2024-08-19T15:55

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966250906_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_d3b985ddfa17042f2407a0d74653778c.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За сутки из Курской области в ходе эвакуации уехали более 650 человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек", - говорится в релизе. Всего отселены уже свыше 121 тысячи человек. "На данный момент в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся около трех тысяч человек, в том числе более 1200 детей. Еще 390 ПВР в 57 субъектах РФ готовы к размещению более 19 тысяч человек", - отмечается в сообщении. За сутки более 250 тонн гуманитарной помощи доставлено семью автоколоннами в Курскую область.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество