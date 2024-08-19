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Из Курской области за сутки эвакуировали более 650 человек
Из Курской области за сутки эвакуировали более 650 человек - РИА Новости, 19.08.2024
Из Курской области за сутки эвакуировали более 650 человек
За сутки из Курской области в ходе эвакуации уехали более 650 человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:55
2024-08-19T15:55
2024-08-19T15:55
специальная военная операция на украине
курская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За сутки из Курской области в ходе эвакуации уехали более 650 человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек", - говорится в релизе. Всего отселены уже свыше 121 тысячи человек. "На данный момент в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся около трех тысяч человек, в том числе более 1200 детей. Еще 390 ПВР в 57 субъектах РФ готовы к размещению более 19 тысяч человек", - отмечается в сообщении. За сутки более 250 тонн гуманитарной помощи доставлено семью автоколоннами в Курскую область.
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Общество
Из Курской области за сутки эвакуировали более 650 человек
МЧС: из Курской области за сутки выехали более 650 человек