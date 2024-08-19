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МЧС назвало письма об эвакуации жителей Курской области фейковыми - РИА Новости, 19.08.2024
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13:14 19.08.2024 (обновлено: 13:16 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/mchs-1967052634.html
МЧС назвало письма об эвакуации жителей Курской области фейковыми
МЧС назвало письма об эвакуации жителей Курской области фейковыми - РИА Новости, 19.08.2024
МЧС назвало письма об эвакуации жителей Курской области фейковыми
Главное управление МЧС РФ по Курской области в своем Telegram-канале назвало фейковыми письма об эвакуации жителей отдельных районов региона. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:14
2024-08-19T13:16
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Курской области в своем Telegram-канале назвало фейковыми письма об эвакуации жителей отдельных районов региона. "С фейковых электронных адресов продолжается рассылка сообщений в службы и ведомства с дезинформацией. Все контакты и аккаунты главного управления МЧС России по Курской области указаны на официальном сайте... Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену", - сообщило управление. В качестве примера фейковой рассылки ГУМЧС опубликовало скриншот электронного письма якобы от имени ведомства с темой письма "Порядок действия населения по сигналу гражданской обороны". В нем говорится о решении оперативного штаба от 19 августа "О проведении эвакуации населения отдельных районов Курской области". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/genprokuratura-1965011969.html
https://ria.ru/20240806/oproverzhenie-1964526681.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
МЧС назвало письма об эвакуации жителей Курской области фейковыми

Курское ГУМЧС назвало фейком письма об эвакуации граждан

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Курской области в своем Telegram-канале назвало фейковыми письма об эвакуации жителей отдельных районов региона.
"С фейковых электронных адресов продолжается рассылка сообщений в службы и ведомства с дезинформацией. Все контакты и аккаунты главного управления МЧС России по Курской области указаны на официальном сайте... Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену", - сообщило управление.
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В качестве примера фейковой рассылки ГУМЧС опубликовало скриншот электронного письма якобы от имени ведомства с темой письма "Порядок действия населения по сигналу гражданской обороны". В нем говорится о решении оперативного штаба от 19 августа "О проведении эвакуации населения отдельных районов Курской области".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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