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На водоемах в России с пятницы погибли 50 человек
На водоемах в России с пятницы погибли 50 человек - РИА Новости, 19.08.2024
На водоемах в России с пятницы погибли 50 человек
Пятьдесят человек погибли на водоемах в России с пятницы, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:47
2024-08-19T06:47
2024-08-19T06:47
россия
красноярский край
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пятьдесят человек погибли на водоемах в России с пятницы, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "МЧС России: с минувшей пятницы на водоемах страны погибли 50 человек, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении. Так, 16 августа в Якутии, в Красноярском крае на водохранилище столкнулись баржа и катер, на котором находились двое мужчин, поврежденный катер пошел ко дну. Один пассажир выплыл, второго ищут специалисты. Кроме того, 17 августа в Нижегородской области лодка с людьми перевернулась на Волге, на борту были четверо: трое выплыли, тело 46-летнего мужчины извлекли спасатели. Помимо этого, 18 августа в волгоградском городе Волжский в 700 метрах по течению от плотины найден мужчина, его тело передано полиции. "Еще 62 происшествия зарегистрировано на водных объектах страны за этот период", - отметили в МЧС.
https://ria.ru/20240814/delo-1966280560.html
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россия, красноярский край, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Красноярский край, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На водоемах в России с пятницы погибли 50 человек
МЧС: на водоемах в России с пятницы погибли 50 человек