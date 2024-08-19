https://ria.ru/20240819/maksakova-1967031947.html
Оперную певицу Максакову* оштрафовали на 50 тысяч рублей
Оперную певицу Максакову* оштрафовали на 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.08.2024
Оперную певицу Максакову* оштрафовали на 50 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей оперную певицу Марию Максакову* за неподанную отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:16
2024-08-19T12:16
2024-08-19T12:16
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей оперную певицу Марию Максакову* за неподанную отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал Максакову-Игенбергс Марию Петровну* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Штраф для Максаковой* стал третьим по счету. Ранее ее дважды штрафовали на 30 и 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в интернете. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, москва, украина, мария максакова, происшествия
Россия, Москва, Украина, Мария Максакова, Происшествия
Оперную певицу Максакову* оштрафовали на 50 тысяч рублей
Суд оштрафовал оперную певицу Марию Максакову на 50 тысяч рублей
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей оперную певицу Марию Максакову* за неподанную отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Максакову-Игенбергс Марию Петровну* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Штраф для Максаковой* стал третьим по счету. Ранее ее дважды штрафовали на 30 и 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в интернете.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России