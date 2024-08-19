https://ria.ru/20240819/lepnina-1967009397.html

В "Табакерке" восстановили потолочную лепнину

В "Табакерке" восстановили потолочную лепнину - РИА Новости, 19.08.2024

В "Табакерке" восстановили потолочную лепнину

Специалисты комплекса городского хозяйства воссоздали потолочную лепнину в Московском театре Олега Табакова на улице Чаплыгина, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:30

2024-08-19T11:30

2024-08-19T11:30

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петр бирюков

театр-студия олега табакова

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства воссоздали потолочную лепнину в Московском театре Олега Табакова на улице Чаплыгина, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в помещениях легендарной "Табакерки" на улице Чаплыгина продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Это здание является объектом культурного наследия, в рамках проекта укрепили капитальные стены и своды подвала. Уже завершены мероприятия по воссозданию потолочной лепнины, рисунок которой из-за многочисленных окрашиваний стал почти неразличим", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что лепнина располагается в помещениях первого этажа административной части театра, в кабинетах директора и художественного руководителя, малом и большом репетиционных залах, во входном пространстве правого крыла. "Лепнина в здании театра представляет собой потолочные розетки, которые обрамляют места крепления светильников, ее рисунок - преимущественно сюжеты на мифологические темы. Лепнину демонтировали, перевезли в мастерскую для проведения камеральных работ. Фрагменты лепного декора, не подлежащие реставрации, восстанавливались из гипса по слепкам с подобных деталей. На каждом этапе проводилась фотофиксация, после завершения ремонтных работ в здании лепнину вернут на прежние места", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Московском театре Олега Табакова в ходе капремонта воссоздадут наборный паркет и метлахскую плитку. Эти покрытия отреставрируют с заменой утраченных фрагментов.

https://ria.ru/20240304/kapremont-1930922809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, театр-студия олега табакова