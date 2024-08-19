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В "Табакерке" восстановили потолочную лепнину - РИА Новости, 19.08.2024
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В "Табакерке" восстановили потолочную лепнину
В "Табакерке" восстановили потолочную лепнину - РИА Новости, 19.08.2024
В "Табакерке" восстановили потолочную лепнину
Специалисты комплекса городского хозяйства воссоздали потолочную лепнину в Московском театре Олега Табакова на улице Чаплыгина, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:30
2024-08-19T11:30
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
театр-студия олега табакова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства воссоздали потолочную лепнину в Московском театре Олега Табакова на улице Чаплыгина, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в помещениях легендарной "Табакерки" на улице Чаплыгина продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Это здание является объектом культурного наследия, в рамках проекта укрепили капитальные стены и своды подвала. Уже завершены мероприятия по воссозданию потолочной лепнины, рисунок которой из-за многочисленных окрашиваний стал почти неразличим", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что лепнина располагается в помещениях первого этажа административной части театра, в кабинетах директора и художественного руководителя, малом и большом репетиционных залах, во входном пространстве правого крыла. "Лепнина в здании театра представляет собой потолочные розетки, которые обрамляют места крепления светильников, ее рисунок - преимущественно сюжеты на мифологические темы. Лепнину демонтировали, перевезли в мастерскую для проведения камеральных работ. Фрагменты лепного декора, не подлежащие реставрации, восстанавливались из гипса по слепкам с подобных деталей. На каждом этапе проводилась фотофиксация, после завершения ремонтных работ в здании лепнину вернут на прежние места", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Московском театре Олега Табакова в ходе капремонта воссоздадут наборный паркет и метлахскую плитку. Эти покрытия отреставрируют с заменой утраченных фрагментов.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, театр-студия олега табакова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Театр-студия Олега Табакова

В "Табакерке" восстановили потолочную лепнину

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВ Московском театре Олега Табакова воссоздали потолочную лепнину
В Московском театре Олега Табакова воссоздали потолочную лепнину - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
В Московском театре Олега Табакова воссоздали потолочную лепнину
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства воссоздали потолочную лепнину в Московском театре Олега Табакова на улице Чаплыгина, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в помещениях легендарной "Табакерки" на улице Чаплыгина продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Это здание является объектом культурного наследия, в рамках проекта укрепили капитальные стены и своды подвала. Уже завершены мероприятия по воссозданию потолочной лепнины, рисунок которой из-за многочисленных окрашиваний стал почти неразличим", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что лепнина располагается в помещениях первого этажа административной части театра, в кабинетах директора и художественного руководителя, малом и большом репетиционных залах, во входном пространстве правого крыла.
"Лепнина в здании театра представляет собой потолочные розетки, которые обрамляют места крепления светильников, ее рисунок - преимущественно сюжеты на мифологические темы. Лепнину демонтировали, перевезли в мастерскую для проведения камеральных работ. Фрагменты лепного декора, не подлежащие реставрации, восстанавливались из гипса по слепкам с подобных деталей. На каждом этапе проводилась фотофиксация, после завершения ремонтных работ в здании лепнину вернут на прежние места", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Московском театре Олега Табакова в ходе капремонта воссоздадут наборный паркет и метлахскую плитку. Эти покрытия отреставрируют с заменой утраченных фрагментов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковТеатр-студия Олега Табакова
 
 
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