https://ria.ru/20240819/lavrov-1967117239.html

Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров

Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2024

Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров

Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:15

2024-08-19T16:15

2024-08-19T16:36

сергей лавров

в мире

россия

германия

украина

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров также назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина."Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определенную его миссию. И говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену, видите, как начинают в прессе, немецкой, американской потихонечку сливать и создавать образ такого неудачника", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина сама несет ответственность за присутствие немецких танков на российской территории, добавив, что это вооружение больше не немецкое, а предоставлено оно было "под ответственность Украины".

https://ria.ru/20240819/lavrov-1967109686.html

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германия

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сергей лавров, в мире, россия, германия, украина