Рейтинг@Mail.ru
Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 19.08.2024 (обновлено: 16:36 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/lavrov-1967117239.html
Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров
Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2024
Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров
Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:15
2024-08-19T16:36
сергей лавров
в мире
россия
германия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров также назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина."Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определенную его миссию. И говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену, видите, как начинают в прессе, немецкой, американской потихонечку сливать и создавать образ такого неудачника", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина сама несет ответственность за присутствие немецких танков на российской территории, добавив, что это вооружение больше не немецкое, а предоставлено оно было "под ответственность Украины".
https://ria.ru/20240819/lavrov-1967109686.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, в мире, россия, германия, украина
Сергей Лавров, В мире, Россия, Германия, Украина
Украинские руководители находятся в отчаянном положении, заявил Лавров

Лавров: украинским руководителям ищут замену, они в отчаянном положении

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров также назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина.
"Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определенную его миссию. И говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену, видите, как начинают в прессе, немецкой, американской потихонечку сливать и создавать образ такого неудачника", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.
Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина сама несет ответственность за присутствие немецких танков на российской территории, добавив, что это вооружение больше не немецкое, а предоставлено оно было "под ответственность Украины".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без приказа США
Вчера, 16:00
 
Сергей ЛавровВ миреРоссияГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала