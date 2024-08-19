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Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: на воре шапка сгорела - РИА Новости, 19.08.2024
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15:57 19.08.2024 (обновлено: 16:20 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/lavrov-1967108596.html
Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: на воре шапка сгорела
Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: на воре шапка сгорела - РИА Новости, 19.08.2024
Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: на воре шапка сгорела
Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:57
2024-08-19T16:20
россия
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
курская область
сша
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту "России" Павлу Зарубину, комментируя подходы западных стран к нападениям Киева на Курскую область.."На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне - ред.) ослушался". Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что сегодня ни у кого нет сомнений, что именно Вашингтон стоит за взрывами "Северных потоков", которые оставили Европу без дешевого российского топлива.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kursk-1965662774.html
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россия, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, курская область, сша
Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курская область, США
Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: на воре шапка сгорела

Лавров оценил реакцию Запада на атаку ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту "России" Павлу Зарубину, комментируя подходы западных стран к нападениям Киева на Курскую область..
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"На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне - ред.) ослушался". Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США", - сказал Лавров.
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
12 августа, 11:51
Он подчеркнул, что сегодня ни у кого нет сомнений, что именно Вашингтон стоит за взрывами "Северных потоков", которые оставили Европу без дешевого российского топлива.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Госдуме объяснили слова Подоляка об атаке на Курскую область психозом
8 августа, 15:38
 
РоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКурская областьСША
 
 
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