Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"
Лавров: Германия должна ответить на вопросы по "Северным потокам"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что запрашиваемая Россией информация не предоставляется, но затем всплывает в СМИ, напоминает инсценировку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Известиям".
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"Они должны ответить на все вопросы. Во-первых, они должны прекратить категорически отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить и, когда требуемая нами хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах... это наводит на мысль о том, что все это инсценировано... и вся эта операция задумана для того, чтобы каким-то образом увести общественное мнение... от истинных исполнителей, виновников, заказчиков", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет настаивать на проведении транспарентного, международного расследования.
"Позорно для Германии просто молча смиряться с тем, как ее лишили долгосрочной основы энергетического, и соответственно, экономического благополучия, которое было ключом к ее развитию... в виде поставок по приемлемым ценам российского газа. Германия молча проглотила, без каких-либо комментариев", - заключил Лавров.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.