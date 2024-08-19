https://ria.ru/20240819/lavrov-1967033066.html

Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"

Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам" - РИА Новости, 19.08.2024

Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"

Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:19

2024-08-19T12:19

2024-08-19T12:39

германия

северный поток

сергей лавров

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северный поток — 2

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что запрашиваемая Россией информация не предоставляется, но затем всплывает в СМИ, напоминает инсценировку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Известиям"."Они должны ответить на все вопросы. Во-первых, они должны прекратить категорически отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить и, когда требуемая нами хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах... это наводит на мысль о том, что все это инсценировано... и вся эта операция задумана для того, чтобы каким-то образом увести общественное мнение... от истинных исполнителей, виновников, заказчиков", - сказал Лавров.Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет настаивать на проведении транспарентного, международного расследования."Позорно для Германии просто молча смиряться с тем, как ее лишили долгосрочной основы энергетического, и соответственно, экономического благополучия, которое было ключом к ее развитию... в виде поставок по приемлемым ценам российского газа. Германия молча проглотила, без каких-либо комментариев", - заключил Лавров.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html

https://ria.ru/20240819/moskva-1966980358.html

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германия, северный поток, сергей лавров, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, северный поток — 2, европа, россия, в мире