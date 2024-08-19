Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам" - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 19.08.2024 (обновлено: 12:39 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/lavrov-1967033066.html
Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"
Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам" - РИА Новости, 19.08.2024
Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"
Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:19
2024-08-19T12:39
германия
северный поток
сергей лавров
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
северный поток — 2
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что запрашиваемая Россией информация не предоставляется, но затем всплывает в СМИ, напоминает инсценировку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Известиям"."Они должны ответить на все вопросы. Во-первых, они должны прекратить категорически отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить и, когда требуемая нами хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах... это наводит на мысль о том, что все это инсценировано... и вся эта операция задумана для того, чтобы каким-то образом увести общественное мнение... от истинных исполнителей, виновников, заказчиков", - сказал Лавров.Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет настаивать на проведении транспарентного, международного расследования."Позорно для Германии просто молча смиряться с тем, как ее лишили долгосрочной основы энергетического, и соответственно, экономического благополучия, которое было ключом к ее развитию... в виде поставок по приемлемым ценам российского газа. Германия молча проглотила, без каких-либо комментариев", - заключил Лавров.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html
https://ria.ru/20240819/moskva-1966980358.html
германия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, северный поток, сергей лавров, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, северный поток — 2, европа, россия, в мире
Германия, Северный поток, Сергей Лавров, Генеральная прокуратура РФ, Дмитрий Песков, Северный поток — 2, Европа, Россия, В мире
Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"

Лавров: Германия должна ответить на вопросы по "Северным потокам"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Германия должна ответить на все вопросы по "Северным потокам" и перестать отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить, а то, что запрашиваемая Россией информация не предоставляется, но затем всплывает в СМИ, напоминает инсценировку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Известиям".
«
"Они должны ответить на все вопросы. Во-первых, они должны прекратить категорически отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить и, когда требуемая нами хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах... это наводит на мысль о том, что все это инсценировано... и вся эта операция задумана для того, чтобы каким-то образом увести общественное мнение... от истинных исполнителей, виновников, заказчиков", - сказал Лавров.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Дерипаска призвал Нуланд ответить перед ФРГ за взрыв на "Северных потоках"
15 августа, 11:15
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет настаивать на проведении транспарентного, международного расследования.
"Позорно для Германии просто молча смиряться с тем, как ее лишили долгосрочной основы энергетического, и соответственно, экономического благополучия, которое было ключом к ее развитию... в виде поставок по приемлемым ценам российского газа. Германия молча проглотила, без каких-либо комментариев", - заключил Лавров.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
МИД прокомментировал ситуацию с возвратом турбины для "Северного потока"
09:10
 
ГерманияСеверный потокСергей ЛавровГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковСеверный поток — 2ЕвропаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала