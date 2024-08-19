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"Ланцет" поразил украинский танк в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 19.08.2024 (обновлено: 16:49 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/lantset-1967130020.html
"Ланцет" поразил украинский танк в Курской области
"Ланцет" поразил украинский танк в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
"Ланцет" поразил украинский танк в Курской области
Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:48
2024-08-19T16:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
вооруженные силы украины
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили переброску танка ВСУ с использованием трала. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении. На кадрах видно, как "Ланцет" попал прямо в танк. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Ланцет" уничтожил украинский танк в Курской области. Видео Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» танка ВСУ на трале в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Безопасность
"Ланцет" поразил украинский танк в Курской области

МО РФ: "Ланцет" поразил танк ВСУ в приграничном районе Курской области

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили переброску танка ВСУ с использованием трала. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
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На кадрах видно, как "Ланцет" попал прямо в танк.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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