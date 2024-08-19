https://ria.ru/20240819/kuzbass-1966985156.html
В Кузбассе проверят сообщения о подтоплении домов на нескольких улицах
В Кузбассе проверят сообщения о подтоплении домов на нескольких улицах - РИА Новости, 19.08.2024
В Кузбассе проверят сообщения о подтоплении домов на нескольких улицах
Прокуратура Кузбасса начала проверку после сообщений жителей поселка Промышленная о подтоплении домов на нескольких улицах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:47
2024-08-19T09:47
2024-08-19T09:47
происшествия
жкх
кемеровская область
промышленновский район
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КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Прокуратура Кузбасса начала проверку после сообщений жителей поселка Промышленная о подтоплении домов на нескольких улицах, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее в соцсетях местные жители опубликовали видео и фото, на которых зафиксировано, как затопило дом: в воде стоит мебель и бытовая техника, а людям ее уровень доходит почти до колена. На другом видео женщина-вдова, представившаяся матерью участника СВО и имеющая на руках еще одного ребенка-инвалида, обращается к местным властям с просьбой о помощи и говорит, что у нее "стоит вода в доме". По данным жителей Промышленной, дома, погреба, подвалы и надворные постройки оказались затопленными не только на шести улицах, о которых их жители сообщают в соцсетях - якобы вода "пошла по всему поселку". "Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса на основании публикаций в средствах массовой информации и сети интернет о подтоплении дворовых построек жителей пгт. Промышленная грунтовыми водами организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой действиям ответственных должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка", – сказали в прокуратуре области. Собеседница агентства уточнила, что под надзорным сопровождением прокуратуры органами местного самоуправления проводятся инженерно-технические работы для устранения и дальнейшего недопущения негативных последствий подъема грунтовых вод. "Ситуация находится на контроле прокуратуры области", – подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости также по данной ситуации отправило запрос в администрацию Промышленновского района. На данный момент ответа оттуда пока не последовало.
https://ria.ru/20240115/video-1921491972.html
https://ria.ru/20240806/delo--1964440826.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жкх, кемеровская область, промышленновский район
Происшествия, ЖКХ, Кемеровская область, Промышленновский район
В Кузбассе проверят сообщения о подтоплении домов на нескольких улицах
Прокуратура проверяет сообщения о подтоплении домов в поселке Промышленная
КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Прокуратура Кузбасса начала проверку после сообщений жителей поселка Промышленная о подтоплении домов на нескольких улицах, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее в соцсетях
местные жители опубликовали видео и фото, на которых зафиксировано, как затопило дом: в воде стоит мебель и бытовая техника, а людям ее уровень доходит почти до колена. На другом видео женщина-вдова, представившаяся матерью участника СВО и имеющая на руках еще одного ребенка-инвалида, обращается к местным властям с просьбой о помощи и говорит, что у нее "стоит вода в доме". По данным жителей Промышленной, дома, погреба, подвалы и надворные постройки оказались затопленными не только на шести улицах, о которых их жители сообщают в соцсетях - якобы вода "пошла по всему поселку".
"Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса на основании публикаций в средствах массовой информации и сети интернет о подтоплении дворовых построек жителей пгт. Промышленная грунтовыми водами организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой действиям ответственных должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка", – сказали в прокуратуре области.
Собеседница агентства уточнила, что под надзорным сопровождением прокуратуры органами местного самоуправления проводятся инженерно-технические работы для устранения и дальнейшего недопущения негативных последствий подъема грунтовых вод.
"Ситуация находится на контроле прокуратуры области", – подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА Новости также по данной ситуации отправило запрос в администрацию Промышленновского района. На данный момент ответа оттуда пока не последовало.