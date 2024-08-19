https://ria.ru/20240819/kuzbass-1966985156.html

В Кузбассе проверят сообщения о подтоплении домов на нескольких улицах

В Кузбассе проверят сообщения о подтоплении домов на нескольких улицах - РИА Новости, 19.08.2024

В Кузбассе проверят сообщения о подтоплении домов на нескольких улицах

Прокуратура Кузбасса начала проверку после сообщений жителей поселка Промышленная о подтоплении домов на нескольких улицах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:47

2024-08-19T09:47

2024-08-19T09:47

происшествия

жкх

кемеровская область

промышленновский район

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КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Прокуратура Кузбасса начала проверку после сообщений жителей поселка Промышленная о подтоплении домов на нескольких улицах, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее в соцсетях местные жители опубликовали видео и фото, на которых зафиксировано, как затопило дом: в воде стоит мебель и бытовая техника, а людям ее уровень доходит почти до колена. На другом видео женщина-вдова, представившаяся матерью участника СВО и имеющая на руках еще одного ребенка-инвалида, обращается к местным властям с просьбой о помощи и говорит, что у нее "стоит вода в доме". По данным жителей Промышленной, дома, погреба, подвалы и надворные постройки оказались затопленными не только на шести улицах, о которых их жители сообщают в соцсетях - якобы вода "пошла по всему поселку". "Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса на основании публикаций в средствах массовой информации и сети интернет о подтоплении дворовых построек жителей пгт. Промышленная грунтовыми водами организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой действиям ответственных должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка", – сказали в прокуратуре области. Собеседница агентства уточнила, что под надзорным сопровождением прокуратуры органами местного самоуправления проводятся инженерно-технические работы для устранения и дальнейшего недопущения негативных последствий подъема грунтовых вод. "Ситуация находится на контроле прокуратуры области", – подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости также по данной ситуации отправило запрос в администрацию Промышленновского района. На данный момент ответа оттуда пока не последовало.

https://ria.ru/20240115/video-1921491972.html

https://ria.ru/20240806/delo--1964440826.html

кемеровская область

промышленновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, кемеровская область, промышленновский район