https://ria.ru/20240819/krushenie-1967140795.html

Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты

Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты - РИА Новости, 19.08.2024

Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты

Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:19

2024-08-19T17:19

2024-08-19T17:24

в мире

великобритания

сицилия

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967140144_664:0:1983:742_1920x0_80_0_0_2b2ed9c143b334e1e8043ed8d62de008.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает газета Telegraph. Ранее газета Corriere della Sera сообщала о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. "Британский технопредприниматель Майк Линч пропал без вести после затопления суперъяхты у берегов Сицилии", - пишет Telegraph. По информации газеты, один из пассажиров судна погиб, еще шестерых ищут спасатели, включая четырех граждан Великобритании. В числе спасенных жена предпринимателя Анджела Бакарес. Майк Линч основал компанию Autonomy в 1996 году. Под его руководством она стала одним из крупнейших британских предприятий, благодаря чему бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". Как сообщали британские СМИ, в 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов. В 2018 году прокуратура США выдвинула обвинения Линчу в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны его экстрадировали в США. Суд присяжных Сан-Франциско в июне оправдал предпринимателя по всем пунктам.

https://ria.ru/20240730/sudno-1962971005.html

https://ria.ru/20240609/mosli-1951770206.html

великобритания

сицилия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сицилия, италия