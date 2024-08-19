Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты
Telegraph: "британский Билл Гейтс" мог быть среди пропавших у берегов Сицилии
© AP Photo / Michael LiedtkeБританский мультимиллионер Майк Линч
© AP Photo / Michael Liedtke
Британский мультимиллионер Майк Линч. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает газета Telegraph.
Ранее газета Corriere della Sera сообщала о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч.
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"Британский технопредприниматель Майк Линч пропал без вести после затопления суперъяхты у берегов Сицилии", - пишет Telegraph.
По информации газеты, один из пассажиров судна погиб, еще шестерых ищут спасатели, включая четырех граждан Великобритании. В числе спасенных жена предпринимателя Анджела Бакарес.
Майк Линч основал компанию Autonomy в 1996 году. Под его руководством она стала одним из крупнейших британских предприятий, благодаря чему бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". Как сообщали британские СМИ, в 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов. В 2018 году прокуратура США выдвинула обвинения Линчу в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны его экстрадировали в США. Суд присяжных Сан-Франциско в июне оправдал предпринимателя по всем пунктам.
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