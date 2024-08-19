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Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты - РИА Новости, 19.08.2024
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17:19 19.08.2024 (обновлено: 17:24 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/krushenie-1967140795.html
Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты
Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты - РИА Новости, 19.08.2024
Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты
Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:19
2024-08-19T17:24
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает газета Telegraph. Ранее газета Corriere della Sera сообщала о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. "Британский технопредприниматель Майк Линч пропал без вести после затопления суперъяхты у берегов Сицилии", - пишет Telegraph. По информации газеты, один из пассажиров судна погиб, еще шестерых ищут спасатели, включая четырех граждан Великобритании. В числе спасенных жена предпринимателя Анджела Бакарес. Майк Линч основал компанию Autonomy в 1996 году. Под его руководством она стала одним из крупнейших британских предприятий, благодаря чему бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". Как сообщали британские СМИ, в 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов. В 2018 году прокуратура США выдвинула обвинения Линчу в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны его экстрадировали в США. Суд присяжных Сан-Франциско в июне оправдал предпринимателя по всем пунктам.
https://ria.ru/20240730/sudno-1962971005.html
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в мире, великобритания, сицилия, италия
В мире, Великобритания, Сицилия, Италия
Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты

Telegraph: "британский Билл Гейтс" мог быть среди пропавших у берегов Сицилии

© AP Photo / Michael LiedtkeБританский мультимиллионер Майк Линч
Британский мультимиллионер Майк Линч - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Michael Liedtke
Британский мультимиллионер Майк Линч. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает газета Telegraph.
Ранее газета Corriere della Sera сообщала о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч.
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"Британский технопредприниматель Майк Линч пропал без вести после затопления суперъяхты у берегов Сицилии", - пишет Telegraph.
По информации газеты, один из пассажиров судна погиб, еще шестерых ищут спасатели, включая четырех граждан Великобритании. В числе спасенных жена предпринимателя Анджела Бакарес.
Майк Линч основал компанию Autonomy в 1996 году. Под его руководством она стала одним из крупнейших британских предприятий, благодаря чему бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". Как сообщали британские СМИ, в 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов. В 2018 году прокуратура США выдвинула обвинения Линчу в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны его экстрадировали в США. Суд присяжных Сан-Франциско в июне оправдал предпринимателя по всем пунктам.
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