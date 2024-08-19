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В Красноярске два мальчика отравились угарным газом при игре в хоккей - РИА Новости, 19.08.2024
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13:32 19.08.2024 (обновлено: 13:43 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/krasnoyarsk-1967058122.html
В Красноярске два мальчика отравились угарным газом при игре в хоккей
В Красноярске два мальчика отравились угарным газом при игре в хоккей - РИА Новости, 19.08.2024
В Красноярске два мальчика отравились угарным газом при игре в хоккей
Два мальчика, 10 и 8 лет, отравились угарным газом во время соревнований по хоккею в Красноярске, СК организовал проверку, сообщило региональное ГСУСК РФ в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:32
2024-08-19T13:43
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Два мальчика, 10 и 8 лет, отравились угарным газом во время соревнований по хоккею в Красноярске, СК организовал проверку, сообщило региональное ГСУСК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в субботу в Красноярске проходили соревнования по хоккею с шайбой среди детских команд. После игры двое мальчиков, 10 и 8 лет, почувствовали недомогание и были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительный диагноз — отравление угарным газом легкой степени. "Следственным отделом… организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей… Согласно пояснениям сотрудников ледовой арены, подготовка покрытия катка осуществляется специальной машиной, которая работает на газовых баллонах", - говорится в сообщении. В настоящее время мальчики проходят амбулаторное лечение, остальные участники соревнований за медицинской помощью не обращались.
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске два мальчика отравились угарным газом при игре в хоккей

В Красноярске два мальчика отравились угарным газом на соревнованиях по хоккею

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто происшествия, где два мальчика отравились угарным газом во время соревнований по хоккею в Красноярске
Место происшествия, где два мальчика отравились угарным газом во время соревнований по хоккею в Красноярске - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Место происшествия, где два мальчика отравились угарным газом во время соревнований по хоккею в Красноярске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Два мальчика, 10 и 8 лет, отравились угарным газом во время соревнований по хоккею в Красноярске, СК организовал проверку, сообщило региональное ГСУСК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, в субботу в Красноярске проходили соревнования по хоккею с шайбой среди детских команд. После игры двое мальчиков, 10 и 8 лет, почувствовали недомогание и были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительный диагноз — отравление угарным газом легкой степени.
"Следственным отделом… организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей… Согласно пояснениям сотрудников ледовой арены, подготовка покрытия катка осуществляется специальной машиной, которая работает на газовых баллонах", - говорится в сообщении.
В настоящее время мальчики проходят амбулаторное лечение, остальные участники соревнований за медицинской помощью не обращались.
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