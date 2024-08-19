https://ria.ru/20240819/krasnoyarsk-1967058122.html

В Красноярске два мальчика отравились угарным газом при игре в хоккей

В Красноярске два мальчика отравились угарным газом при игре в хоккей - РИА Новости, 19.08.2024

В Красноярске два мальчика отравились угарным газом при игре в хоккей

Два мальчика, 10 и 8 лет, отравились угарным газом во время соревнований по хоккею в Красноярске, СК организовал проверку, сообщило региональное ГСУСК РФ в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:32

2024-08-19T13:32

2024-08-19T13:43

происшествия

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Два мальчика, 10 и 8 лет, отравились угарным газом во время соревнований по хоккею в Красноярске, СК организовал проверку, сообщило региональное ГСУСК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в субботу в Красноярске проходили соревнования по хоккею с шайбой среди детских команд. После игры двое мальчиков, 10 и 8 лет, почувствовали недомогание и были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительный диагноз — отравление угарным газом легкой степени. "Следственным отделом… организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей… Согласно пояснениям сотрудников ледовой арены, подготовка покрытия катка осуществляется специальной машиной, которая работает на газовых баллонах", - говорится в сообщении. В настоящее время мальчики проходят амбулаторное лечение, остальные участники соревнований за медицинской помощью не обращались.

https://ria.ru/20240819/krasnojarsk-1967007263.html

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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)