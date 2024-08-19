https://ria.ru/20240819/krasnojarsk-1967007263.html

В Красноярске подростки устроили опасные заезды на диване

В Красноярске подростки устроили опасные заезды на диване - РИА Новости, 19.08.2024

В Красноярске подростки устроили опасные заезды на диване

Полицейские заинтересовались опасными заездами подростков в Красноярске, в первом случае они установили диван на самокаты и перевозили пассажиров, а во втором – РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:09

2024-08-19T11:09

2024-08-19T11:09

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КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Полицейские заинтересовались опасными заездами подростков в Красноярске, в первом случае они установили диван на самокаты и перевозили пассажиров, а во втором – приделали колеса к ванне и ехали по проезжей части, сообщило ГУМВД РФ по Красноярскому краю. По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции наткнулись на видеозаписи, на которых компания молодых людей в центре города устроила опасные развлечения. Судя по опубликованным полицейским главком кадрам, они установили на два самоката диван и катались по городу. На втором фото молодой человек пешком шел по дороге, предназначенной для авто, и вез за собой на веревке человека в ванне, оборудованной колесами. "Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска проводят проверку по факту опасных развлечений при управлении СИМ (средства индивидуальной мобильности - ред.) и передвижении по проезжей части", - говорится в сообщении. В МВД отмечают, что сейчас полиция устанавливает личности принимавших участие в опасных развлечениях. Однако меры административного воздействия будут применены только к водителям СИМ и пешеходу, пассажиров наказывать не будут.

https://ria.ru/20240731/vladivostok-1963062914.html

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происшествия, авто, красноярск, россия, красноярский край