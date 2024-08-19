https://ria.ru/20240819/krasnodar-1967058753.html

В парках Краснодара приостановили работу аттракционов из-за жары

В парках Краснодара приостановили работу аттракционов из-за жары - РИА Новости, 19.08.2024

В парках Краснодара приостановили работу аттракционов из-за жары

Аттракционы во всех парках Краснодара отключили с 13.00 до 17.00 из-за высокой температуры воздуха, ограничения продлятся до четверга, сообщили в официальном... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:33

2024-08-19T13:33

2024-08-19T13:34

краснодар

общество

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КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Аттракционы во всех парках Краснодара отключили с 13.00 до 17.00 из-за высокой температуры воздуха, ограничения продлятся до четверга, сообщили в официальном информационном канале парков краевой столицы. "Уважаемые жители и гости Краснодара! В соответствии с требованиями технической документации аттракционов, установленных в городских парках, в связи с высокой температурой воздуха, с 19 по 22 августа, с 13.00 до 17.00 работа аттракционов будет приостановлена", - говорится в сообщении. В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отметили, что в понедельник температура воздуха в краевой столице поднимется до 36 градусов тепла.

https://ria.ru/20240505/attraktsion-1944030995.html

краснодар

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краснодар, общество