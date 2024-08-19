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В парках Краснодара приостановили работу аттракционов из-за жары - РИА Новости, 19.08.2024
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13:33 19.08.2024 (обновлено: 13:34 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/krasnodar-1967058753.html
В парках Краснодара приостановили работу аттракционов из-за жары
В парках Краснодара приостановили работу аттракционов из-за жары - РИА Новости, 19.08.2024
В парках Краснодара приостановили работу аттракционов из-за жары
Аттракционы во всех парках Краснодара отключили с 13.00 до 17.00 из-за высокой температуры воздуха, ограничения продлятся до четверга, сообщили в официальном... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:33
2024-08-19T13:34
краснодар
общество
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КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Аттракционы во всех парках Краснодара отключили с 13.00 до 17.00 из-за высокой температуры воздуха, ограничения продлятся до четверга, сообщили в официальном информационном канале парков краевой столицы. "Уважаемые жители и гости Краснодара! В соответствии с требованиями технической документации аттракционов, установленных в городских парках, в связи с высокой температурой воздуха, с 19 по 22 августа, с 13.00 до 17.00 работа аттракционов будет приостановлена", - говорится в сообщении. В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отметили, что в понедельник температура воздуха в краевой столице поднимется до 36 градусов тепла.
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краснодар, общество
Краснодар, Общество
В парках Краснодара приостановили работу аттракционов из-за жары

В Краснодаре до четверга приостановили дневную работу аттракционов в парках

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛюди катаются на аттракционах
Люди катаются на аттракционах - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди катаются на аттракционах . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Аттракционы во всех парках Краснодара отключили с 13.00 до 17.00 из-за высокой температуры воздуха, ограничения продлятся до четверга, сообщили в официальном информационном канале парков краевой столицы.
«
"Уважаемые жители и гости Краснодара! В соответствии с требованиями технической документации аттракционов, установленных в городских парках, в связи с высокой температурой воздуха, с 19 по 22 августа, с 13.00 до 17.00 работа аттракционов будет приостановлена", - говорится в сообщении.
В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отметили, что в понедельник температура воздуха в краевой столице поднимется до 36 градусов тепла.
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