https://ria.ru/20240819/konvoy-1967014847.html

Казаки привезли свыше 90 тонн гумпомощи в Курскую область

Казаки привезли свыше 90 тонн гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

Казаки привезли свыше 90 тонн гумпомощи в Курскую область

Свыше 90 тонн медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости и теплых вещей доставили казаки в рамках акции "Всероссийский специальный... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:30

2024-08-19T11:30

2024-08-19T11:30

российское казачество

курская область

российское казачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967014419_0:77:3000:1765_1920x0_80_0_0_198f3c9c6b7bc8fe18ed6dcf2664c187.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Свыше 90 тонн медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости и теплых вещей доставили казаки в рамках акции "Всероссийский специальный гуманитарный конвой" для жителей Курской области. Автоколонна из более чем десятка грузовых и легковых автомобилей была собрана силами казаков Всевеликого войска Донского, Терского, Кубанского и Центрального казачьих войск, сообщает телеграм-канал Всероссийского казачьего общества. "По итогам оперативного совещания штаба Всероссийского казачьего общества с войсковыми атаманами всех 13 казачьих войск России было принято решение о формировании “Всероссийского специального гуманитарного конвоя”, ежедневно доставляющего курянам все необходимое. Там, где присутствуют наши братья-казаки, мирные жители никогда не голодают", – подчеркнул всероссийский атаман Виталий Кузнецов.С начала специальной военной операции казачьи войска России, входящие в структуру управления Всероссийского казачьего общества, доставили мирным жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей свыше 17 тысяч тонн гуманитарной помощи. В Курскую область казаки уже привезли около тысячи тонн продовольствия, питьевой воды, лекарств, предметов личной гигиены, бытовой химии, постельного белья и теплой одежды.

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, российское казачество