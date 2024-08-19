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Казаки привезли свыше 90 тонн гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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Российское казачество
 
11:30 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/konvoy-1967014847.html
Казаки привезли свыше 90 тонн гумпомощи в Курскую область
Казаки привезли свыше 90 тонн гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
Казаки привезли свыше 90 тонн гумпомощи в Курскую область
Свыше 90 тонн медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости и теплых вещей доставили казаки в рамках акции "Всероссийский специальный... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:30
2024-08-19T11:30
российское казачество
курская область
российское казачество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Свыше 90 тонн медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости и теплых вещей доставили казаки в рамках акции "Всероссийский специальный гуманитарный конвой" для жителей Курской области. Автоколонна из более чем десятка грузовых и легковых автомобилей была собрана силами казаков Всевеликого войска Донского, Терского, Кубанского и Центрального казачьих войск, сообщает телеграм-канал Всероссийского казачьего общества. &quot;По итогам оперативного совещания штаба Всероссийского казачьего общества с войсковыми атаманами всех 13 казачьих войск России было принято решение о формировании “Всероссийского специального гуманитарного конвоя”, ежедневно доставляющего курянам все необходимое. Там, где присутствуют наши братья-казаки, мирные жители никогда не голодают&quot;, – подчеркнул всероссийский атаман Виталий Кузнецов.С начала специальной военной операции казачьи войска России, входящие в структуру управления Всероссийского казачьего общества, доставили мирным жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей свыше 17 тысяч тонн гуманитарной помощи. В Курскую область казаки уже привезли около тысячи тонн продовольствия, питьевой воды, лекарств, предметов личной гигиены, бытовой химии, постельного белья и теплой одежды.
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курская область, российское казачество
Российское казачество, Курская область, Российское казачество

Казаки привезли свыше 90 тонн гумпомощи в Курскую область

© РИА Новости / Валерий МельниковВолонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя
Волонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Свыше 90 тонн медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости и теплых вещей доставили казаки в рамках акции "Всероссийский специальный гуманитарный конвой" для жителей Курской области. Автоколонна из более чем десятка грузовых и легковых автомобилей была собрана силами казаков Всевеликого войска Донского, Терского, Кубанского и Центрального казачьих войск, сообщает телеграм-канал Всероссийского казачьего общества.
«

"По итогам оперативного совещания штаба Всероссийского казачьего общества с войсковыми атаманами всех 13 казачьих войск России было принято решение о формировании “Всероссийского специального гуманитарного конвоя”, ежедневно доставляющего курянам все необходимое. Там, где присутствуют наши братья-казаки, мирные жители никогда не голодают", – подчеркнул всероссийский атаман Виталий Кузнецов.

С начала специальной военной операции казачьи войска России, входящие в структуру управления Всероссийского казачьего общества, доставили мирным жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей свыше 17 тысяч тонн гуманитарной помощи. В Курскую область казаки уже привезли около тысячи тонн продовольствия, питьевой воды, лекарств, предметов личной гигиены, бытовой химии, постельного белья и теплой одежды.
 
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