https://ria.ru/20240819/konnektikut-1967067576.html

"Возможны раз в тысячу лет". На запад Коннектикута обрушились мощные ливни

"Возможны раз в тысячу лет". На запад Коннектикута обрушились мощные ливни - РИА Новости, 19.08.2024

"Возможны раз в тысячу лет". На запад Коннектикута обрушились мощные ливни

Мощные ливни, "возможные раз в тысячу лет", обрушились на запад американского штата Коннектикут, приведя к паводкам, отключениям электричества и закрытию дорог, РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:08

2024-08-19T14:08

2024-08-19T14:11

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мощные ливни, "возможные раз в тысячу лет", обрушились на запад американского штата Коннектикут, приведя к паводкам, отключениям электричества и закрытию дорог, сообщает газета Washington Post со ссылкой на метеорологов. "Значительная часть западного Коннектикута подверглась мощным ливням в воскресенье, приведя к паводкам... Метеорологи заявили, что ливень в некоторых городах можно отнести к тем, которые случаются раз в тысячу лет", - пишет газета. Как сообщает Washington Post, вероятность выпадения такого дождя в отдельно взятый год составляет всего 0,1%. Метеоролог Джейкоб Фойерштайн сообщил в социальной сети X, что подобный показатель зафиксирован в городе Шелтон, штат Коннектикут. Метеоролог Крейг Сиси написал на своей странице в X, что западной части Коннектикута местами выпало от 10 до 15 сантиметров осадков за три часа, что, согласно подсчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований, является событием, возможным раз в тысячу лет. Как сообщает телеканал WTNH, два человека были смыты потоками воды, их ищут спасатели. В свою очередь, власти города Саутбери в социальной сети Facebook* сообщают о 800 случаях отключения электричества, 15 перекрытых дорогах и превышении рекой Помперог уровня воды на один метр.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240527/cnn-1948792279.html

https://ria.ru/20240613/florida-1952464374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сша, коннектикут, непогода, в мире