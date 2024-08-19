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Эксперт не исключил возникновение конфликта в Южно-Китайском море

Эксперт не исключил возникновение конфликта в Южно-Китайском море - РИА Новости, 19.08.2024

Эксперт не исключил возникновение конфликта в Южно-Китайском море

Вероятность возникновения вооруженного конфликта в Южно-Китайском море сегодня исключать нельзя, заявил в интервью изданию South China Morning Post директор... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:40

2024-08-19T06:40

2024-08-19T06:40

китай

южно-китайское море

в мире

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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Вероятность возникновения вооруженного конфликта в Южно-Китайском море сегодня исключать нельзя, заявил в интервью изданию South China Morning Post директор Китайского института исследований Южно-Китайского моря У Шицунь. По словам эксперта, сегодня Южно-Китайское море стало важным фактором для США в поддержании своей гегемонии в западной части Тихого океана и сохранении своего морского превосходства. Для Китая же оно является важным морским путем, обеспечивающим доступ к западной части Тихого океана и Индийскому океану. Кроме того, как отмечает У Шицунь, если Китай подвергнется ядерному удару, он нанесет ответный удар из Южно-Китайского моря. Эксперт отмечает, что Вашингтон отказался от своего нейтралитета в спорах в Южно-Китайском море, потому что это не в их стратегических интересах. Поэтому США "начали провоцировать" Китай в Южно-Китайском море и пытаются поставить под угрозу отношения Китая с другими странами в регионе. "Вероятность войны нельзя исключить на 100%", - приводит издание слова эксперта. У Шицунь напомнил об инциденте, который произошел в июне у рифа Жэньай (Вторая отмель Томаса) в Южно-Китайском море. "Например, 17 июня, когда китайская береговая охрана изъяла огнестрельное оружие у филиппинских моряков (у рифа Жэньай) во время конфронтации, курок мог быть случайно нажат — исключать возможность вооруженного конфликта нельзя", - сказал он. При этом У Шицунь отметил, что США было бы нелегко вмешаться и пойти на прямой конфликт с Китаем из-за Филиппин. В качестве факторов риска возможного столкновения между Китаем и США эксперт выделил участившиеся "совместные антикитайские патрули" в Южно-Китайском море, некоторые из которых проводились в спорных водах. По словам эксперта, у КНР и США до сих пор нет эффективного механизма управления кризисами на море. А учитывая то, что китайская морская полиция имеет большое присутствие в этих водах, столкновение "может легко произойти без надлежащего механизма управления кризисами". "Если начнется вооруженный конфликт, он не будет простым, это не 2001 год, когда столкнулись два истребителя. Последствия будут более серьезными", - добавил он. В апреле 2001 года в воздухе над Южно-Китайским морем произошло столкновение военного разведывательного самолета США и военного истребителя КНР, в результате которого китайский пилот погиб. В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка. Во время одного такого инцидента на кораблях филиппинской береговой охраны "случайно" оказались телевизионные экипажи британских телеканалов, сделавшие инцидент достоянием общественности во всех англоязычных странах. В Китае многие расценили эти действия как провокацию, направленную против интересов КНР, мира и стабильности в районе ЮКМ на фоне регулярных "экспедиций" кораблей тихоокеанских сил США в ЮКМ, которые проводятся под лозунгом обеспечения свободы мирового судоходства в водах Юго-Восточной Азии. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20240802/ssha-1963583748.html

https://ria.ru/20240716/korabli-1959915624.html

https://ria.ru/20240727/lavrov-1962342312.html

https://ria.ru/20240705/filippiny-1957735958.html

китай

южно-китайское море

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китай, южно-китайское море, в мире, сша