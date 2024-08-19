https://ria.ru/20240819/koleso-1967155043.html

На колесе обозрения в Измайловском Кремле застряли десять человек

На колесе обозрения в Измайловском Кремле застряли десять человек - РИА Новости, 19.08.2024

На колесе обозрения в Измайловском Кремле застряли десять человек

Десять человек застряли в кабинках колеса обозрения в Измайловском Кремле из-за отключения электричества, пострадавших в результате инцидента нет, колесо уже... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:20

2024-08-19T18:20

2024-08-19T19:15

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Десять человек застряли в кабинках колеса обозрения в Измайловском Кремле из-за отключения электричества, пострадавших в результате инцидента нет, колесо уже запущено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "В 16.51 в Главное управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж. По заявке в смену - остановилось колесо обозрения, люди находятся внутри", - говорится в сообщении. Спасатели по прибытии установили, что во время работы колеса обозрения произошло отключение электричества. "Пять кабинок с людьми находятся на высоте (в каждой по два человека). На данный момент энергоснабжение подано", - добавили в МЧС. Подчеркивается, что в настоящее время колесо обозрения запущено, люди выведены с территории аттракциона, пострадавших нет. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, подача электричества была возобновлена в 17.38, люди вышли из кабинок в 17.45."Электроснабжение восстановлено, кабинки запущены, никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе префектуры.

https://ria.ru/20240703/koleso-1957183586.html

https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953279124.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)