https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html

"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье

"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье - РИА Новости, 19.08.2024

"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье

Если ВСУ покинет пределы Курской области, на Украине произойдет крах режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:36

2024-08-19T22:36

2024-08-19T22:36

специальная военная операция на украине

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россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Если ВСУ покинет пределы Курской области, на Украине произойдет крах режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Для Зеленского, если он отдаст этот кусок, то это по сути уже его крах", — считает эксперт.По словам аналитика, киевский режим уже и так крайне неустойчив из-за бедственного состояния ВСУ возле Торецка, Мирнограда и Покровска в ДНР. Решение начать провокацию в Курской области, отметил Соскин, говорит о безысходности положения, в котором оказался Зеленский."Но как всегда, как бы Зеленский не начинал, у него всегда все плохо заканчивается", — заметил он.Эксперт добавил, что провал в Курской области приведет к еще большему пессимизму в украинском обществе и к открытой ненависти к Зеленскому.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967189702.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967197412.html

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