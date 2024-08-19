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"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье - РИА Новости, 19.08.2024
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье
Если ВСУ покинет пределы Курской области, на Украине произойдет крах режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:36
2024-08-19T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Если ВСУ покинет пределы Курской области, на Украине произойдет крах режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Для Зеленского, если он отдаст этот кусок, то это по сути уже его крах", — считает эксперт.По словам аналитика, киевский режим уже и так крайне неустойчив из-за бедственного состояния ВСУ возле Торецка, Мирнограда и Покровска в ДНР. Решение начать провокацию в Курской области, отметил Соскин, говорит о безысходности положения, в котором оказался Зеленский."Но как всегда, как бы Зеленский не начинал, у него всегда все плохо заканчивается", — заметил он.Эксперт добавил, что провал в Курской области приведет к еще большему пессимизму в украинском обществе и к открытой ненависти к Зеленскому.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967189702.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье

Соскин: выход ВСУ из Курской области приведет к краху режима Зеленского

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Если ВСУ покинет пределы Курской области, на Украине произойдет крах режима Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Для Зеленского, если он отдаст этот кусок, то это по сути уже его крах", — считает эксперт.
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По словам аналитика, киевский режим уже и так крайне неустойчив из-за бедственного состояния ВСУ возле Торецка, Мирнограда и Покровска в ДНР. Решение начать провокацию в Курской области, отметил Соскин, говорит о безысходности положения, в котором оказался Зеленский.
"Но как всегда, как бы Зеленский не начинал, у него всегда все плохо заканчивается", — заметил он.
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Эксперт добавил, что провал в Курской области приведет к еще большему пессимизму в украинском обществе и к открытой ненависти к Зеленскому.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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