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Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя - РИА Новости, 19.08.2024
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21:49 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/khusainov-1967194289.html
Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя
Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя - РИА Новости, 19.08.2024
Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, следует из распоряжения... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:49
2024-08-19T21:49
политика
россия
михаил мишустин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, следует из распоряжения главы кабмина. "Назначить Хусаинова Алмаза Шаукатовича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - сказано в распоряжении.
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политика, россия, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя

Премьер-министр РФ Мишустин назначил Алмаза Хусаинова замглавы Минстроя

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, следует из распоряжения главы кабмина.
"Назначить Хусаинова Алмаза Шаукатовича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - сказано в распоряжении.
Вадим Васильев - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Мишустин назначил директора департамента регионального развития
12 августа, 20:57
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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