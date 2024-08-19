https://ria.ru/20240819/khusainov-1967194289.html
Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя
Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя - РИА Новости, 19.08.2024
Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, следует из распоряжения... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:49
2024-08-19T21:49
2024-08-19T21:49
политика
россия
михаил мишустин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, следует из распоряжения главы кабмина. "Назначить Хусаинова Алмаза Шаукатовича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - сказано в распоряжении.
https://ria.ru/20240812/direktor-1965807856.html
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политика, россия, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Мишустин назначил Хусаинова замглавы Минстроя
Премьер-министр РФ Мишустин назначил Алмаза Хусаинова замглавы Минстроя