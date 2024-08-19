https://ria.ru/20240819/khristianstvo-1966605238.html

"Все было не там". Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе

"Все было не там". Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе - РИА Новости, 19.08.2024

"Все было не там". Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе

Православные верующие отмечают Преображение Господне. Принято считать, что знаменательное событие произошло на горе Фавор в Израиле. Однако в Евангелии о точном РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:03

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иерусалим

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие отмечают Преображение Господне. Принято считать, что знаменательное событие произошло на горе Фавор в Израиле. Однако в Евангелии о точном месте не сказано ни слова. Поэтому археологи уже много лет спорят о том, где это было.Уединенный и тихийНезадолго до крестных страданий и воскресения Иисус проповедовал в Галилее. Однажды он позвал помолиться ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Вместе они взошли на "особо высокую гору"."Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом", — повествует евангелист Марк.После чего вершину горы покрыло облако. Из него, как гласит Писание, "исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте". Апостолов объял ужас и они, добавляет евангелист Матфей, "пали на лица свои"."Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса", — говорится в Евангелии. Учитель запретил им рассказывать об увиденном, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых". От этого апостолы испугались еще больше.Спустя несколько веков чудесное событие стало догматом. Согласно богословскому толкованию, в момент преображения были явлены не только все Лица Пресвятой Троицы, но и двойственная сущность Христа — человеческая и божественная.Также, по учению церкви, людям открылось, что и они могут достичь преображения. Не только внутреннего, но и внешнего, физического. В Средние века даже появился специальный термин — "фаворский свет".Произошел он от названия горы Фавор. Многие полагают, что именно там преобразился Иисус. Но есть проблема: в Евангелии нет четкого указания, где именно произошло событие.Тем не менее уже ранние христиане верили, что место преображения — именно вершина на востоке Изреельской долины. Об этом, в частности, писал известный христианский мыслитель того времени Ориген.Современные же теологи отмечают: это представление опиралось на устное предание. Кроме того, на Фаворе еще в IV столетии появились храмы.Первый, согласно хроникам, построили в 326 году по приказу царицы Елены — матери императора Константина Великого. На ту гору как на место преображения Господня ей указали жители близлежащих поселений.Буквально за несколько лет Фавор стал центром паломничества. А в VIII веке здесь возвели первый монастырь.Но интересно, что в Евангелии описывается совсем другая гора. Указано, что она была "местом уединенным". Фавор же совсем не такой — в I веке у его подножия располагался военный гарнизон.Видна отовсюдуВ последние пару десятилетий все больше исследователей в качестве возможного места называют Хермон — самую высокую точку в Израиле. Но это не гора в классическом понимании, а массив с несколькими вершинами."Вряд ли преображение Господне произошло на самой вершине: уж слишком это высоко. По словам одного путешественника, со своей группой он добрался на лошадях до высшей точки за пять часов", — пишет американский библеист Уильям Баркли.Ученый добавляет: под описание больше подходит один из отрогов этого массива. Там есть немало "уединенных" и "очень высоких" мест.В пользу версии о Хермоне говорит еще одна деталь. Евангелисты свидетельствуют, что перед чудесным событием Спаситель посетил селение Кесарию Филлипову у подножия горы. Туда же он, скорее всего, и вернулся после. Затем "через всю Галилею" отправился к Тивериадскому озеру. А дальше — на юг, в сторону Иерусалима.Фавор же располагается к западу от водоема, возле города Назарета. Поэтому Уильям Баркли задался вопросом: зачем Христу с учениками идти без малого сотню километров от Кесарии, поворачивать обратно, а после снова идти на юг?Кроме того, Фавор довольно невелик, всего 575 метров над уровнем моря. Гора Хермон же — в пять раз выше. "Ее можно увидеть с Мертвого моря, с другого конца Палестины, с расстояния 160 километров", — отмечает библеист.К тому же вершину Хермона, в отличие от Фавора, покрывает снежная шапка. И евангелисты, предполагает Баркли, неспроста подчеркнули, что одежды преображенного Учителя сделались "блистающими, весьма белыми, как снег".Подходит под описаниеПравда, далеко не все исследователи согласны с этой версией. Ученые, в частности, спорят о том, кто жил в окрестностях Хермона.В Писании сказано: Христа, спустившегося с горы, "встретило множество людей". Он исцелял их и наставлял. Речь, судя по всему, о евреях. Если бы там были язычники, евангелисты непременно бы их упомянули.Но именно они-то, судя по археологическим находкам, и заселяли подножие вершины в I веке нашей эры. В Ветхом Завете гора называется "крайним пределом Земли обетованной". Вряд ли бы там плотно селились евреи.Зато немало еврейских поселений археологи находят возле Мерона. Это самая высокая гора Галилеи, региона, где проповедовал Христос. По мнению некоторых ученых, преображение могло произойти именно там.Ее высота — порядка 1208 метров. Добраться до вершины можно всего за полдня. Кроме того, там часто лежит снег.Однако критики версии о Мероне возражают: эта гора упоминается в Библии лишь однажды, в то время как Хермону и Фавору уделено больше внимания. Они даже фигурируют в пророчествах о Христе.В псалмах Давида есть такие строки: "Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются". Причем Фавор назван первым. Возможно, именно эта фраза закрепила в религиозном сознании место, где свершилось преображение Господне. Впрочем, для верующих гораздо важнее само событие, а не его детали.

https://ria.ru/20240811/katastrofa-1965237093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение