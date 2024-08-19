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"Все было не там". Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе - РИА Новости, 19.08.2024
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Религия
 
08:00 19.08.2024 (обновлено: 08:03 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/khristianstvo-1966605238.html
"Все было не там". Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе
"Все было не там". Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе - РИА Новости, 19.08.2024
"Все было не там". Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе
Православные верующие отмечают Преображение Господне. Принято считать, что знаменательное событие произошло на горе Фавор в Израиле. Однако в Евангелии о точном РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:00
2024-08-19T08:03
религия
израиль
иерусалим
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие отмечают Преображение Господне. Принято считать, что знаменательное событие произошло на горе Фавор в Израиле. Однако в Евангелии о точном месте не сказано ни слова. Поэтому археологи уже много лет спорят о том, где это было.Уединенный и тихийНезадолго до крестных страданий и воскресения Иисус проповедовал в Галилее. Однажды он позвал помолиться ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Вместе они взошли на "особо высокую гору"."Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом", — повествует евангелист Марк.После чего вершину горы покрыло облако. Из него, как гласит Писание, "исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте". Апостолов объял ужас и они, добавляет евангелист Матфей, "пали на лица свои"."Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса", — говорится в Евангелии. Учитель запретил им рассказывать об увиденном, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых". От этого апостолы испугались еще больше.Спустя несколько веков чудесное событие стало догматом. Согласно богословскому толкованию, в момент преображения были явлены не только все Лица Пресвятой Троицы, но и двойственная сущность Христа — человеческая и божественная.Также, по учению церкви, людям открылось, что и они могут достичь преображения. Не только внутреннего, но и внешнего, физического. В Средние века даже появился специальный термин — "фаворский свет".Произошел он от названия горы Фавор. Многие полагают, что именно там преобразился Иисус. Но есть проблема: в Евангелии нет четкого указания, где именно произошло событие.Тем не менее уже ранние христиане верили, что место преображения — именно вершина на востоке Изреельской долины. Об этом, в частности, писал известный христианский мыслитель того времени Ориген.Современные же теологи отмечают: это представление опиралось на устное предание. Кроме того, на Фаворе еще в IV столетии появились храмы.Первый, согласно хроникам, построили в 326 году по приказу царицы Елены — матери императора Константина Великого. На ту гору как на место преображения Господня ей указали жители близлежащих поселений.Буквально за несколько лет Фавор стал центром паломничества. А в VIII веке здесь возвели первый монастырь.Но интересно, что в Евангелии описывается совсем другая гора. Указано, что она была "местом уединенным". Фавор же совсем не такой — в I веке у его подножия располагался военный гарнизон.Видна отовсюдуВ последние пару десятилетий все больше исследователей в качестве возможного места называют Хермон — самую высокую точку в Израиле. Но это не гора в классическом понимании, а массив с несколькими вершинами."Вряд ли преображение Господне произошло на самой вершине: уж слишком это высоко. По словам одного путешественника, со своей группой он добрался на лошадях до высшей точки за пять часов", — пишет американский библеист Уильям Баркли.Ученый добавляет: под описание больше подходит один из отрогов этого массива. Там есть немало "уединенных" и "очень высоких" мест.В пользу версии о Хермоне говорит еще одна деталь. Евангелисты свидетельствуют, что перед чудесным событием Спаситель посетил селение Кесарию Филлипову у подножия горы. Туда же он, скорее всего, и вернулся после. Затем "через всю Галилею" отправился к Тивериадскому озеру. А дальше — на юг, в сторону Иерусалима.Фавор же располагается к западу от водоема, возле города Назарета. Поэтому Уильям Баркли задался вопросом: зачем Христу с учениками идти без малого сотню километров от Кесарии, поворачивать обратно, а после снова идти на юг?Кроме того, Фавор довольно невелик, всего 575 метров над уровнем моря. Гора Хермон же — в пять раз выше. "Ее можно увидеть с Мертвого моря, с другого конца Палестины, с расстояния 160 километров", — отмечает библеист.К тому же вершину Хермона, в отличие от Фавора, покрывает снежная шапка. И евангелисты, предполагает Баркли, неспроста подчеркнули, что одежды преображенного Учителя сделались "блистающими, весьма белыми, как снег".Подходит под описаниеПравда, далеко не все исследователи согласны с этой версией. Ученые, в частности, спорят о том, кто жил в окрестностях Хермона.В Писании сказано: Христа, спустившегося с горы, "встретило множество людей". Он исцелял их и наставлял. Речь, судя по всему, о евреях. Если бы там были язычники, евангелисты непременно бы их упомянули.Но именно они-то, судя по археологическим находкам, и заселяли подножие вершины в I веке нашей эры. В Ветхом Завете гора называется "крайним пределом Земли обетованной". Вряд ли бы там плотно селились евреи.Зато немало еврейских поселений археологи находят возле Мерона. Это самая высокая гора Галилеи, региона, где проповедовал Христос. По мнению некоторых ученых, преображение могло произойти именно там.Ее высота — порядка 1208 метров. Добраться до вершины можно всего за полдня. Кроме того, там часто лежит снег.Однако критики версии о Мероне возражают: эта гора упоминается в Библии лишь однажды, в то время как Хермону и Фавору уделено больше внимания. Они даже фигурируют в пророчествах о Христе.В псалмах Давида есть такие строки: "Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются". Причем Фавор назван первым. Возможно, именно эта фраза закрепила в религиозном сознании место, где свершилось преображение Господне. Впрочем, для верующих гораздо важнее само событие, а не его детали.
https://ria.ru/20240811/katastrofa-1965237093.html
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израиль, иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Израиль, Иерусалим, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Все было не там". Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе

Ученые спорят о том, где находится библейская гора Фавор

CC BY-SA 4.0 / Noamdahary / הר תבור במבט מדרום מערב / Cropeed imageГора Фавор
Гора Фавор - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Noamdahary / הר תבור במבט מדרום מערב / Cropeed image
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие отмечают Преображение Господне. Принято считать, что знаменательное событие произошло на горе Фавор в Израиле. Однако в Евангелии о точном месте не сказано ни слова. Поэтому археологи уже много лет спорят о том, где это было.

Уединенный и тихий

Незадолго до крестных страданий и воскресения Иисус проповедовал в Галилее. Однажды он позвал помолиться ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Вместе они взошли на "особо высокую гору".
"Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом", — повествует евангелист Марк.
После чего вершину горы покрыло облако. Из него, как гласит Писание, "исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте". Апостолов объял ужас и они, добавляет евангелист Матфей, "пали на лица свои".
"Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса", — говорится в Евангелии. Учитель запретил им рассказывать об увиденном, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых". От этого апостолы испугались еще больше.
Спустя несколько веков чудесное событие стало догматом. Согласно богословскому толкованию, в момент преображения были явлены не только все Лица Пресвятой Троицы, но и двойственная сущность Христа — человеческая и божественная.
CC BY-SA 4.0 / Niv Drukman / הכנסייה האורתודוכסית בהר תבור / Cropeed imageПравославный греческий монастырь на вершине Фавора
Православный греческий монастырь на вершине Фавора - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Niv Drukman / הכנסייה האורתודוכסית בהר תבור / Cropeed image
Православный греческий монастырь на вершине Фавора
Также, по учению церкви, людям открылось, что и они могут достичь преображения. Не только внутреннего, но и внешнего, физического. В Средние века даже появился специальный термин — "фаворский свет".
Произошел он от названия горы Фавор. Многие полагают, что именно там преобразился Иисус. Но есть проблема: в Евангелии нет четкого указания, где именно произошло событие.
Тем не менее уже ранние христиане верили, что место преображения — именно вершина на востоке Изреельской долины. Об этом, в частности, писал известный христианский мыслитель того времени Ориген.
Современные же теологи отмечают: это представление опиралось на устное предание. Кроме того, на Фаворе еще в IV столетии появились храмы.
Первый, согласно хроникам, построили в 326 году по приказу царицы Елены — матери императора Константина Великого. На ту гору как на место преображения Господня ей указали жители близлежащих поселений.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФрагмент росписи Спасо-Преображенского кафедрального собора во Владивостоке
Фрагмент росписи Спасо-Преображенского кафедрального собора во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Фрагмент росписи Спасо-Преображенского кафедрального собора во Владивостоке
Буквально за несколько лет Фавор стал центром паломничества. А в VIII веке здесь возвели первый монастырь.
Но интересно, что в Евангелии описывается совсем другая гора. Указано, что она была "местом уединенным". Фавор же совсем не такой — в I веке у его подножия располагался военный гарнизон.

Видна отовсюду

В последние пару десятилетий все больше исследователей в качестве возможного места называют Хермон — самую высокую точку в Израиле. Но это не гора в классическом понимании, а массив с несколькими вершинами.
"Вряд ли преображение Господне произошло на самой вершине: уж слишком это высоко. По словам одного путешественника, со своей группой он добрался на лошадях до высшей точки за пять часов", — пишет американский библеист Уильям Баркли.
Ученый добавляет: под описание больше подходит один из отрогов этого массива. Там есть немало "уединенных" и "очень высоких" мест.
© Public domain/AlmogВид на гору Хермон (Эш-Шейх) с горы Бенталь
Вид на гору Хермон (Эш-Шейх) с горы Бенталь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Public domain/Almog
Вид на гору Хермон (Эш-Шейх) с горы Бенталь
В пользу версии о Хермоне говорит еще одна деталь. Евангелисты свидетельствуют, что перед чудесным событием Спаситель посетил селение Кесарию Филлипову у подножия горы. Туда же он, скорее всего, и вернулся после. Затем "через всю Галилею" отправился к Тивериадскому озеру. А дальше — на юг, в сторону Иерусалима.
Фавор же располагается к западу от водоема, возле города Назарета. Поэтому Уильям Баркли задался вопросом: зачем Христу с учениками идти без малого сотню километров от Кесарии, поворачивать обратно, а после снова идти на юг?
Кроме того, Фавор довольно невелик, всего 575 метров над уровнем моря. Гора Хермон же — в пять раз выше. "Ее можно увидеть с Мертвого моря, с другого конца Палестины, с расстояния 160 километров", — отмечает библеист.
К тому же вершину Хермона, в отличие от Фавора, покрывает снежная шапка. И евангелисты, предполагает Баркли, неспроста подчеркнули, что одежды преображенного Учителя сделались "блистающими, весьма белыми, как снег".

Подходит под описание

Правда, далеко не все исследователи согласны с этой версией. Ученые, в частности, спорят о том, кто жил в окрестностях Хермона.
В Писании сказано: Христа, спустившегося с горы, "встретило множество людей". Он исцелял их и наставлял. Речь, судя по всему, о евреях. Если бы там были язычники, евангелисты непременно бы их упомянули.
CC BY-SA 3.0 / Lior Golgher • ליאור גולגר / Northern slope of Mount MeronГора Мерон
Гора Мерон - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Lior Golgher • ליאור גולגר / Northern slope of Mount Meron
Гора Мерон
Но именно они-то, судя по археологическим находкам, и заселяли подножие вершины в I веке нашей эры. В Ветхом Завете гора называется "крайним пределом Земли обетованной". Вряд ли бы там плотно селились евреи.
Зато немало еврейских поселений археологи находят возле Мерона. Это самая высокая гора Галилеи, региона, где проповедовал Христос. По мнению некоторых ученых, преображение могло произойти именно там.
Ее высота — порядка 1208 метров. Добраться до вершины можно всего за полдня. Кроме того, там часто лежит снег.
Однако критики версии о Мероне возражают: эта гора упоминается в Библии лишь однажды, в то время как Хермону и Фавору уделено больше внимания. Они даже фигурируют в пророчествах о Христе.
В псалмах Давида есть такие строки: "Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются". Причем Фавор назван первым. Возможно, именно эта фраза закрепила в религиозном сознании место, где свершилось преображение Господне. Впрочем, для верующих гораздо важнее само событие, а не его детали.
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