https://ria.ru/20240819/khimki-1967021609.html

Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области

Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области

Свыше 3 тонн гуманитарного груза было отправлено из подмосковного городского округа Химки в Курскую область, в сборе приняли участие жители, волонтеры,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:53

2024-08-19T11:53

2024-08-19T11:53

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

курская область

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Свыше 3 тонн гуманитарного груза было отправлено из подмосковного городского округа Химки в Курскую область, в сборе приняли участие жители, волонтеры, общественники, депутаты, предприниматели, сообщает пресс-служба администрации горокруга. В состав гуманитарного груза входят медикаменты, продукты питания, одежда, средства гигиены. "Городской округ Химки в числе первых присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Общими усилиями нам удалось собрать более 3 тонн самых необходимых вещей", — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что всего в округе работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи — в ресурсном центре "Волонтеры Подмосковья", в местном отделении партии "Единая Россия" и в территориальных управлениях микрорайонов. Активное участие в сборе грузов принимают депутаты, активисты "Единой России", волонтеры, жители и общественники. По словам председателя Совета депутатов городского округа Сергея Малиновского, в Химках в понедельник пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи. Начиная с 12 часов все желающие смогут принести необходимые вещи, канцелярские товары для детей в региональный ресурсный центр на улице 9 Мая, 18 Б. В пресс-службе отметили, что всего за время проведения специальной военной операции из Химок для бойцов и жителей Донбасса уже отправили более 300 тонн гуманитарных грузов.

https://ria.ru/20240814/khimki-1966253880.html

химки (городской округ в московской области)

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), курская область, гуманитарная помощь