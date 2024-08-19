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Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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11:53 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/khimki-1967021609.html
Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области
Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области
Свыше 3 тонн гуманитарного груза было отправлено из подмосковного городского округа Химки в Курскую область, в сборе приняли участие жители, волонтеры,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:53
2024-08-19T11:53
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
курская область
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Свыше 3 тонн гуманитарного груза было отправлено из подмосковного городского округа Химки в Курскую область, в сборе приняли участие жители, волонтеры, общественники, депутаты, предприниматели, сообщает пресс-служба администрации горокруга. В состав гуманитарного груза входят медикаменты, продукты питания, одежда, средства гигиены. "Городской округ Химки в числе первых присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Общими усилиями нам удалось собрать более 3 тонн самых необходимых вещей", — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что всего в округе работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи — в ресурсном центре "Волонтеры Подмосковья", в местном отделении партии "Единая Россия" и в территориальных управлениях микрорайонов. Активное участие в сборе грузов принимают депутаты, активисты "Единой России", волонтеры, жители и общественники. По словам председателя Совета депутатов городского округа Сергея Малиновского, в Химках в понедельник пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи. Начиная с 12 часов все желающие смогут принести необходимые вещи, канцелярские товары для детей в региональный ресурсный центр на улице 9 Мая, 18 Б. В пресс-службе отметили, что всего за время проведения специальной военной операции из Химок для бойцов и жителей Донбасса уже отправили более 300 тонн гуманитарных грузов.
https://ria.ru/20240814/khimki-1966253880.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), курская область, гуманитарная помощь
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Курская область, Гуманитарная помощь

Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области

© Фото : Администрация городского округа ХимкиХимки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области
Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Администрация городского округа Химки
Химки отправили более трех тонн гумгруза для жителей Курской области
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Свыше 3 тонн гуманитарного груза было отправлено из подмосковного городского округа Химки в Курскую область, в сборе приняли участие жители, волонтеры, общественники, депутаты, предприниматели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В состав гуманитарного груза входят медикаменты, продукты питания, одежда, средства гигиены.
"Городской округ Химки в числе первых присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Общими усилиями нам удалось собрать более 3 тонн самых необходимых вещей", — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что всего в округе работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи — в ресурсном центре "Волонтеры Подмосковья", в местном отделении партии "Единая Россия" и в территориальных управлениях микрорайонов. Активное участие в сборе грузов принимают депутаты, активисты "Единой России", волонтеры, жители и общественники.
По словам председателя Совета депутатов городского округа Сергея Малиновского, в Химках в понедельник пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи. Начиная с 12 часов все желающие смогут принести необходимые вещи, канцелярские товары для детей в региональный ресурсный центр на улице 9 Мая, 18 Б.
В пресс-службе отметили, что всего за время проведения специальной военной операции из Химок для бойцов и жителей Донбасса уже отправили более 300 тонн гуманитарных грузов.
Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Более тонны гумгруза для жителей Курской области отправили из Химок
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Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Курская областьГуманитарная помощь
 
 
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