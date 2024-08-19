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На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада - РИА Новости, 19.08.2024
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05:59 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/kamchatka-1966968153.html
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада - РИА Новости, 19.08.2024
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада
Режим повышенной готовности введут в Усть-Камчатском районе Камчатки на случай повторного пеплопада при извержении вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:59
2024-08-19T05:59
усть-камчатский район
владимир солодов
олег бондаренко
камчатка
шивелуч
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности введут в Усть-Камчатском районе Камчатки на случай повторного пеплопада при извержении вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "Попрошу повысить готовность, потому что возможно изменение направления ветра, погодных условий. Это может ухудшить ситуацию. Мы все должны оперативно реагировать в любых погодных условиях", – цитирует пресс-служба губернатора Владимира Солодова. В соответствии с данными главы Усть-Камчатского района, при выпадении пепла от извержения Шивелуча 18 августа никто не пострадал. "Система жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов не пострадала в результате пеплопада. Негативное воздействие на человека в виде жалоб в медицинских учреждениях не зарегистрировано. Была задействована поливомоечная техника для того, чтобы подготовить социальные объекты к предстоящей рабочей неделе. Силы и средства не приводили пока в какую-либо повышенную готовность. Погодные условия благоприятствуют, шлейф уходит в сторону Тихого океана", – сообщил глава района Олег Бондаренко. Исполину присвоен красный цветовой код. Это значит, что его выбросы представляют опасность для самолетов. Накануне Шивелуч выбрасывал пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря. В поселке Усть-Камчатск произошли пеплопады. В понедельник выбросы пепла достигают 4,5 километров над уровнем моря. Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20240819/kamchatka-1966968013.html
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усть-камчатский район
камчатка
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усть-камчатский район, владимир солодов, олег бондаренко, камчатка, шивелуч, происшествия
Усть-Камчатский район, Владимир Солодов, Олег Бондаренко, Камчатка, Шивелуч, Происшествия
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

На севере Камчатки введут режим повышенной готовности из-за угрозы пеплопада

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюВулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности введут в Усть-Камчатском районе Камчатки на случай повторного пеплопада при извержении вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
"Попрошу повысить готовность, потому что возможно изменение направления ветра, погодных условий. Это может ухудшить ситуацию. Мы все должны оперативно реагировать в любых погодных условиях", – цитирует пресс-служба губернатора Владимира Солодова.
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В соответствии с данными главы Усть-Камчатского района, при выпадении пепла от извержения Шивелуча 18 августа никто не пострадал.
"Система жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов не пострадала в результате пеплопада. Негативное воздействие на человека в виде жалоб в медицинских учреждениях не зарегистрировано. Была задействована поливомоечная техника для того, чтобы подготовить социальные объекты к предстоящей рабочей неделе. Силы и средства не приводили пока в какую-либо повышенную готовность. Погодные условия благоприятствуют, шлейф уходит в сторону Тихого океана", – сообщил глава района Олег Бондаренко.
Исполину присвоен красный цветовой код. Это значит, что его выбросы представляют опасность для самолетов. Накануне Шивелуч выбрасывал пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря. В поселке Усть-Камчатск произошли пеплопады. В понедельник выбросы пепла достигают 4,5 километров над уровнем моря.
Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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Усть-Камчатский районВладимир СолодовОлег БондаренкоКамчаткаШивелучПроисшествия
 
 
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