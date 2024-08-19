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МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией - РИА Новости, 19.08.2024
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13:49 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/iran-1967062127.html
МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией
МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией - РИА Новости, 19.08.2024
МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией
Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном продвигается, он может быть подписан и реализован в будущем, заявил в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:49
2024-08-19T13:49
в мире
иран
москва
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 15 авг — РИА Новости. Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном продвигается, он может быть подписан и реализован в будущем, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "(Работа - ред.) по этому документу продвигается. Мы получили приглашение господина (президента России Владимира - ред.) Путина для господина (президента Ирана Масуда - ред.) Пезешкиана (для участия - ред.) в предстоящем саммите глав БРИКС, существует возможность обмена мнениями между официальными лицами двух сторон, и этот документ может быть подписан в будущем и реализован после прохождения (ряда - ред.) формальностей", - приводит слова Канаани агентство IRNA.
https://ria.ru/20240724/putin-1961574329.html
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в мире, иран, москва, тегеран (город), брикс
В мире, Иран, Москва, Тегеран (город), БРИКС
МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией

Канаани: работа над договором о стратегическом партнерстве ИРИ с РФ продвигается

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 авг — РИА Новости. Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном продвигается, он может быть подписан и реализован в будущем, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"(Работа - ред.) по этому документу продвигается. Мы получили приглашение господина (президента России Владимира - ред.) Путина для господина (президента Ирана Масуда - ред.) Пезешкиана (для участия - ред.) в предстоящем саммите глав БРИКС, существует возможность обмена мнениями между официальными лицами двух сторон, и этот документ может быть подписан в будущем и реализован после прохождения (ряда - ред.) формальностей", - приводит слова Канаани агентство IRNA.
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