https://ria.ru/20240819/iran-1967062127.html

МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией

МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией - РИА Новости, 19.08.2024

МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией

Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном продвигается, он может быть подписан и реализован в будущем, заявил в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:49

2024-08-19T13:49

2024-08-19T13:49

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иран

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тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 15 авг — РИА Новости. Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном продвигается, он может быть подписан и реализован в будущем, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "(Работа - ред.) по этому документу продвигается. Мы получили приглашение господина (президента России Владимира - ред.) Путина для господина (президента Ирана Масуда - ред.) Пезешкиана (для участия - ред.) в предстоящем саммите глав БРИКС, существует возможность обмена мнениями между официальными лицами двух сторон, и этот документ может быть подписан в будущем и реализован после прохождения (ряда - ред.) формальностей", - приводит слова Канаани агентство IRNA.

https://ria.ru/20240724/putin-1961574329.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, москва, тегеран (город), брикс