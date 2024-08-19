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МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией
МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией - РИА Новости, 19.08.2024
МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией
Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном продвигается, он может быть подписан и реализован в будущем, заявил в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:49
2024-08-19T13:49
2024-08-19T13:49
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ТЕГЕРАН, 15 авг — РИА Новости. Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном продвигается, он может быть подписан и реализован в будущем, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "(Работа - ред.) по этому документу продвигается. Мы получили приглашение господина (президента России Владимира - ред.) Путина для господина (президента Ирана Масуда - ред.) Пезешкиана (для участия - ред.) в предстоящем саммите глав БРИКС, существует возможность обмена мнениями между официальными лицами двух сторон, и этот документ может быть подписан в будущем и реализован после прохождения (ряда - ред.) формальностей", - приводит слова Канаани агентство IRNA.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, москва, тегеран (город), брикс
В мире, Иран, Москва, Тегеран (город), БРИКС
МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией
Канаани: работа над договором о стратегическом партнерстве ИРИ с РФ продвигается