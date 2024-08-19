https://ria.ru/20240819/indoneziya-1966965116.html

Русский дом в Джакарте выразил готовность улучшать связи с новой столицей

Русский дом в Джакарте выразил готовность улучшать связи с новой столицей - РИА Новости, 19.08.2024

Русский дом в Джакарте выразил готовность улучшать связи с новой столицей

Россия хотела бы выстраивать гуманитарные связи с островом Калимантан, на котором расположена новая столица Индонезии Нусантара, заявил РИА Новости Никита... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T04:34

2024-08-19T04:34

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ДЖАКАРТА, 19 авг - РИА Новости. Россия хотела бы выстраивать гуманитарные связи с островом Калимантан, на котором расположена новая столица Индонезии Нусантара, заявил РИА Новости Никита Шиликов, глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте. В минувшую субботу Индонезия отпраздновала свой День Независимости, причем впервые праздник прошел в новой столице страны - Нусантаре. Строящийся на острове Калимантан мегаполис должен решить проблему перенаселенности Джакарты, а также стать апофеозом для независимой Индонезии, городом, свободным от "колониального зловония". "Хотелось бы в дальнейшем выстроить более тесную коммуникацию с провинциями острова Калимантан, учитывая, что, возможно, в скором времени будет осуществлён полноценный перенос столицы из Джакарты в Нусантару", - отметил глава Русского дома. Шиликов добавил, что на данный момент Русский дом также активно развивает отношения с провинциями острова Ява, в особенности, с Центральной Явой, а также провинцией Ачех. Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что Россия может рассмотреть вопрос открытия временного отделения посольства в Нусантаре, где на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты.

https://ria.ru/20240817/matvienko-1966736118.html

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