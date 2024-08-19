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Путин подарил икону собору Святых Жен-Мироносиц в Баку - РИА Новости, 19.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:39 19.08.2024 (обновлено: 17:00 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ikona-1967127756.html
Путин подарил икону собору Святых Жен-Мироносиц в Баку
Путин подарил икону собору Святых Жен-Мироносиц в Баку - РИА Новости, 19.08.2024
Путин подарил икону собору Святых Жен-Мироносиц в Баку
Президент РФ Владимир Путин во время визита в кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку подарил священнослужителям икону "Преображение Господне", передает... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:39
2024-08-19T17:00
религия
владимир путин
иисус христос
русская православная церковь
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку подарил священнослужителям икону "Преображение Господне", передает корреспондент РИА Новости. В Русской православной церкви 19 августа отмечают праздник Преображение Господне. Другое название праздника – Яблочный спас - напоминает о народной традиции освящения фруктов (исторически винограда, но в российских широтах – яблок). Преображение Господне (по-гречески "Метаморфосис", переводится как "Изменение формы"). Это двунадесятый, то есть один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - пошел молиться на гору.
https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html
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Подарок Путина кафедральному собору Святых Жен-Мироносиц в Баку
Путин в праздник Преображения передал в дар кафедральному собору Святых жён-мироносиц в Баку икону "Преображение Господне".
2024-08-19T16:39
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Путин и Алиев в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку
Путин и Алиев в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку
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владимир путин, иисус христос, русская православная церковь
Религия, Владимир Путин, Иисус Христос, Русская православная церковь
Путин подарил икону собору Святых Жен-Мироносиц в Баку

Путин подарил собору Святых Жен-Мироносиц в Баку икону "Преображение Господне"

Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку подарил священнослужителям икону "Преображение Господне", передает корреспондент РИА Новости.
В Русской православной церкви 19 августа отмечают праздник Преображение Господне. Другое название праздника – Яблочный спас - напоминает о народной традиции освящения фруктов (исторически винограда, но в российских широтах – яблок).
Преображение Господне (по-гречески "Метаморфосис", переводится как "Изменение формы"). Это двунадесятый, то есть один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - пошел молиться на гору.
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