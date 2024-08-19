https://ria.ru/20240819/ikona-1967127756.html

Путин подарил икону собору Святых Жен-Мироносиц в Баку

Путин подарил икону собору Святых Жен-Мироносиц в Баку - РИА Новости, 19.08.2024

Путин подарил икону собору Святых Жен-Мироносиц в Баку

Президент РФ Владимир Путин во время визита в кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку подарил священнослужителям икону "Преображение Господне", передает... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:39

2024-08-19T16:39

2024-08-19T17:00

религия

владимир путин

иисус христос

русская православная церковь

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку подарил священнослужителям икону "Преображение Господне", передает корреспондент РИА Новости. В Русской православной церкви 19 августа отмечают праздник Преображение Господне. Другое название праздника – Яблочный спас - напоминает о народной традиции освящения фруктов (исторически винограда, но в российских широтах – яблок). Преображение Господне (по-гречески "Метаморфосис", переводится как "Изменение формы"). Это двунадесятый, то есть один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - пошел молиться на гору.

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

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Подарок Путина кафедральному собору Святых Жен-Мироносиц в Баку Путин в праздник Преображения передал в дар кафедральному собору Святых жён-мироносиц в Баку икону "Преображение Господне". 2024-08-19T16:39 true PT0M11S

Путин и Алиев в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку Путин и Алиев в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку 2024-08-19T16:39 true PT0M42S

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владимир путин, иисус христос, русская православная церковь