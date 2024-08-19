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Аппарат Григоренко: уровень внедрения ИИ замерят в экономике и соцсфере

Аппарат Григоренко: уровень внедрения ИИ замерят в экономике и соцсфере - РИА Новости, 19.08.2024

Аппарат Григоренко: уровень внедрения ИИ замерят в экономике и соцсфере

Уровень внедрения искусственного интеллекта замерят в отраслях экономики и социальной сферы - с 19 августа стартует опрос организаций и органов исполнительной... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:58

2024-08-19T12:58

2024-08-19T12:58

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уровень внедрения искусственного интеллекта замерят в отраслях экономики и социальной сферы - с 19 августа стартует опрос организаций и органов исполнительной власти РФ, его данные станут основой для расчета показателей эффективности развития ИИ, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. "В России замерят текущий уровень внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы. С 19 августа стартует опрос организаций и органов исполнительной власти с целью замерить текущий уровень внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Собранные данные лягут в основу расчета показателей эффективности развития ИИ в Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 года, утвержденной указом Президента", - сказано в пресс-релизе. Более 4 тысяч организаций в 19 отраслях экономики и секторах социальной сферы, 62 федеральных и более 2 тысяч региональных органов исполнительной власти в 89 субъектах РФ примут участие в исследовании. В пилотном режиме будут опрошены органы местного самоуправления 50 муниципальных образований, они были выбраны путем репрезентативного подхода. Опрос будет охватывать такие аспекты, как применение ИИ, эффекты от использования технологий, деятельность организаций по обеспечению безопасности использования ИИ, наличие необходимых ресурсов (финансы, кадры, инфраструктура, данные) и прочие. По планам, к 15 октября будет подготовлен аналитический доклад с оценкой уровня внедрения технологий ИИ в отраслях экономики, социальной сферы, а также результативности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению внедрения таких технологий. Как отметил Григоренко, результаты исследования планируется использовать при дальнейшем внедрении искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и госуправление. "В частности, мы планируем получить дополнительную информацию по существующим барьерам в этой сфере – с чем сталкиваются бизнес и органы власти на местах. Те запросы, которые они ранее озвучивали на различных площадках, включая Госсовет, мы уже учли и заложили в новый нацпроект "Экономика данных". Это и подготовка кадров, развитие прикладной инфраструктуры, разработки в рамках цифровых платформ, адресные меры поддержки и многое другое. Свежие данные помогут нам все это актуализировать перед запуском нацпроекта", - сказал Григоренко, его слова приведены в релизе. В пресс-службе напомнили, что мониторинг и определение "индекса интеллектуальной зрелости" проводится каждый год с 2023 года по поручению президента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, дмитрий григоренко, технологии, искусственный интеллект (ии)